В Полтаве чиновник погорел на крупном "откате"

Сотрудник Полтавагаздобычи требовал от предпринимателя 220 тысяч за право получить договор на работу.

Чиновника задержали при получении 50 тысяч гривен npu.gov.ua

В Полтаве задержан сотрудник газопромышленного управления Полтавагаздобыча за вымогательство 220 тысяч гривен взятки, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Главный специалист газопромышленного управления Полтавагаздобыча имел рычаги влияния, чтобы осуществлять искусственные препятствия в хозяйственной деятельности общества. В случае, если предприниматель хотел беспрепятственно выполнять работы по договору и получить средства за их выполнение, то ему необходимо предоставить 220 000 гривен "отката"", – говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан в одном из местных ресторанов во время получения им "транша" от ранее оговоренной суммы взятки.

"Правоохранители изъяли 50 000 гривен, полученных правонарушителем в качестве части неправомерной выгоды", – отмечается в сообщении.

Задержанному чиновнику инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее на взятке был пойман заместитель мэра Геническа Херсонской области. Он требовал 35 тысяч гривен за решение вопроса о приобретении у женщины квартиры горсоветом за бюджетные средства.

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