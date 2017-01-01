В Полтаве чиновник погорел на крупном "откате"
В Полтаве задержан сотрудник газопромышленного управления Полтавагаздобыча за вымогательство 220 тысяч гривен взятки, сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Главный специалист газопромышленного управления Полтавагаздобыча имел рычаги влияния, чтобы осуществлять искусственные препятствия в хозяйственной деятельности общества. В случае, если предприниматель хотел беспрепятственно выполнять работы по договору и получить средства за их выполнение, то ему необходимо предоставить 220 000 гривен "отката"", – говорится в сообщении.
Подозреваемый был задержан в одном из местных ресторанов во время получения им "транша" от ранее оговоренной суммы взятки.
"Правоохранители изъяли 50 000 гривен, полученных правонарушителем в качестве части неправомерной выгоды", – отмечается в сообщении.
Задержанному чиновнику инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее на взятке был пойман заместитель мэра Геническа Херсонской области. Он требовал 35 тысяч гривен за решение вопроса о приобретении у женщины квартиры горсоветом за бюджетные средства.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet