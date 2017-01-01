Итоги 29 декабря: Запрет на ввоз товаров в РФ и закон о морской зоне

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

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Петр Порошенко подписал закон о прилегающей морской зоне, в Крыму в армию РФ призвали 6000 человек, Филлипины накрыло страшное землетрясение, в Киеве обнаружили подпольный оружейный “завод“, а РФ запретила ввоз ряда товаров из Украины.

Порошенко расширил возможности пограничников на море

Президент Петр Порошенко подписал закон “О прилегающей зоне Украины“, принятый Верховной Радой Украины 6 декабря 2018 года.

Целью закона является гармонизация морского законодательства Украины с законодательством других причерноморских государств и других государств-участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

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Также закон направлен на предотвращение осуществления контрабандных операций и нелегального захода судов в закрытые порты временно оккупированных территорий Украины.

Согласно закону, прилегающая зона – это зона открытого моря, прилегающая к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии не больше 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины.

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Закон, напомним, позволит ГПСУ преследовать нарушителей закона и границы на расстоянии 24 морские мили от берега. Также расширяются их полномочия по задержанию преступников.

Крымские правозащитники отчитались о нарушениях прав человека в Крыму

Минимум 5800 человек в Крыму были призваны в армию РФ за весеннюю и осеннюю кампании, при этом за год на полуострове вынесли 34 приговора за уклонение от службы. Об этом говорится в итогах года по ситуации с правами человека Крымской правозащитной группы.

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Кроме военных преступлений, организация зафиксировала смерть 21 человека в результате Керченской трагедии в колледже.

Было зафиксировано лишение 37 человек свободы по политически мотивированным уголовным делам. “Из них 13 лиц - гражданские и 24 - военнопленные“, - уточнила организация, подразумевая захват в плен и незаконный арест украинских моряков после захвата кораблей в Керченском проливе.

Новые политически мотивированные дела были открыты против 44 человек на полуострове, девять человек были лишены свободы в рамках административных дел.

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Продолжалась милитаризация общественной жизни и системы образования, отмечают правозащитники, а также преследование за участие в мирных собраниях.

Россия запретила ввоз из Украины обоев, тракторов и подгузников

Россия в ответ на эмбарго о Кабмина Украина запретила ввоз украинских товаров или же товаров, которые перемещаются через территорию Украины.

В подписанном премьером Дмитрием Медведевым постановлении Кабмина РФ приводится полный список товаров, которые теперь нельзя ввозить на территорию России. Сроки окончания действия эмбарго не указаны.

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Среди запрещенных товаров оказались пшеница, подсолнечное масло,мясные экстракты, рыба, икра, кондитерские изделия из сахара, шоколад и прочие сладости, содержащие какао, хлебы и различная выпечка, консервированные овощи, фрукты и орехи.

Не будут пропускать в РФ на продажу также фруктовые и овощные соки, пиво, спирт и спиртовые настойки, включая ликеры, вина и другие спиртные напитки.

Запрещены ко ввозу и строительные материалы: галька, гравий, щебень, известняк, доломит, валуны, плитку. Нельзя будет торговать моющими средствами и грелками.

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В списке также присутствуют бумага и картон, обои, паровые котлы, турбины. Кроме того, эмбарго наложили на сеялки, сажалки, доильные аппараты и прочее с/х оборудование.

Также Россия запретила ввозить двигатели и генераторы, трансформаторы, обмоточные медные провода и кабели. Под запрет попал и транспорт: тракторы, прицепы и полуприцепы. Нельзя будет везти в РФ также женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники.

На юго-востоке от Филлипин произошло “унитожащее землетрясение“

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в ночь на субботу к югу-востоку от Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS) 29 декабря.

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Эпицентр землетрясения залегал на глубине 60 км в 95 км от расположенного на острове Минданао города Генерал-Сантос. Его координаты 5.82 градуса северной широты и 126.75 градуса восточной долготы.

Пока сообщений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как “уничтожающее“.

СБУ накрыла оружейный “мини-завод“ в Киеве

В Киеве СБУ блокировала деятельность организованной группы торговцев оружием. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

“Оперативники спецслужбы установили, что несколько местных жителей наладили нелегальный бизнес по производству патронов и травматического оружия, а также его переоснащения в боевое“, - говорится в сообщении.

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Средства поражения и боеприпасы злоумышленники реализовывали в различных регионах страны через личные связи, в том числе, в криминальных кругах, а также на специализированных интернет-сайтах.

“Товар“ дельцы отправляли заказчикам через негосударственные почтовые сервисы.

Правоохранители провели пятнадцать санкционированных обысков в местах незаконного производства и хранения оружия и боеприпасов, а также по адресам проживания фигурантов уголовного производства.