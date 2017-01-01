Сутки на Донбассе: Стреляли из гранатометов, но без запрещенного оружия
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29 декабря российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook. Случаев применения вооружения, запрещенного минского соглашениями, не зафиксировано.
Позиции наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Железное на Горловском направлении.
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Зафиксированы обстрелы также возле поселков Новомихайловка, Опытное на Донецком направлении и в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении.
За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.
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“По данным разведки, 29 декабря три оккупанта были уничтожены и трое ранены. В течение текущих суток враг огонь не открывал“, - говорится в сообщении. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток также нет.
Напомним, ранее сообщалось, что днем на Донбассе почти не стреляли. Кроме того, командующий объединенных сил призвал жителей оккупированных территорий спокойно отмечать Новый год и Рождество.