Сутки на Донбассе: Стреляли из гранатометов, но без запрещенного оружия

Потерь среди украинских военных за 29-30 декабря нет, среди боевиков были уничтожены трое.

За последние сутки противник не применял запрещенного оружия facebook.com/pressjfo.news

Читай также: Днем на Донбассе продолжали стрелять, есть раненые

29 декабря российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook. Случаев применения вооружения, запрещенного минского соглашениями, не зафиксировано.

Позиции наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Железное на Горловском направлении.

Читай также: Агент РФ на Николаевщине: Родственники в ВМС и сын на службе в России

Зафиксированы обстрелы также возле поселков Новомихайловка, Опытное на Донецком направлении и в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении.

За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

Читай также: РФ готовит на Донбассе химическую атаку, в которой обвинит Украину - разведка

“По данным разведки, 29 декабря три оккупанта были уничтожены и трое ранены. В течение текущих суток враг огонь не открывал“, - говорится в сообщении. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток также нет.

Напомним, ранее сообщалось, что днем на Донбассе почти не стреляли. Кроме того, командующий объединенных сил призвал жителей оккупированных территорий спокойно отмечать Новый год и Рождество.