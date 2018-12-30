Рабинович: Бюджет на следующий год прописан под интересы силовых структур

Государственный бюджет Украины на 2019 год – это бюджет силовиков, в котором для остальных украинцев ничего не предусмотрено. Об этом заявил народный депутат и лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович в эфире программы "Большое интервью с большим политиком" на телеканале "112 Украина".

"Бюджет 2019 года – это бюджет силовиков. Это бюджет, по которому страну разделили на силовиков и простых людей. Несколько дней назад работникам прокуратуры подняли зарплаты на 25%. Замечательно, это все хорошие люди. Только я не понимаю, чем отличается журналист, медик или еще кто-то от силовика? Почему они должны быть нищими в стране, а силовики – богатеть? Почему так происходит? Почему мы на них выделяем все больше и больше, а на остальных – ничего?" – возмутился парламентарий.

По словам политика, именно по этой причине он не голосовал за принятие бюджета в ноябре 2018 года. Рабинович также отметил, что единственное предложение для Бюджета-2019, которое у него, как у народного депутата, есть – это вовсе его отменить.

"Поэтому я и не мог голосовать за этот бюджет. Я вносил свои предложения ко всем бюджетам, но к бюджету, который власть утвердила на 2019 год, – только одно предложение: отменить его", – рассказал лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Он также отметил, что подобные бюджеты принимают политические режимы, которые опасаются своего народа и рассчитывают в случае необходимости опираться исключительно на силовые структуры.

"Мы знаем, какие режимы выделяют на силовиков больше всего. Это те режимы, которые боятся своей страны, боятся своего народа, боятся за свои кресла. Они считают, что на щитах и дубинках удержатся. Но так не бывает. Украина – это не Россия, я хочу об этом напомнить", – подытожил Вадим Рабинович.