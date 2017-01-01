Сущенко будят как всех и держат не в карцере - набкомиссия в РФ

Журналиста поместили в безопасное место, чтобы не было конфликтов, заверяют в наблюдательной комиссии.

Сущенко держат в "безопасном месте", чтобы он ни с кем не подрался, заверяет наблюдатель ТСН

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Украинский журналист Роман Сущенко, незаконно удерживаемый властями РФ, находится в “безопасном месте“. Жалоб от него также нет, заверил член региональной Общественной наблюдательной комиссии Кировской области Артур Абашев, передает “Громадське“.

“Сущенко находится в так называемом “безопасном месте“ в колонии во избежание возможных конфликтов и инцидентов с другими заключенными“, - рассказал Абашев.

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“Это не штрафной изолятор. Он, в отличие от помещенных в ШИЗО нарушителей, не лишен всех прав в “безопасном месте“. Может ходить звонить, например“, - говорит представитель набкомиссии.

После помещения в это место Сущенко жаловался лишь на то, что было скучно, после чего к нему поместили однокамерника, заверил Абашев. “Ни сам Сущенко, ни его адвокат не возражали против таких условий содержания“, - отметил он.

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По словам Абашева, члены наблюдательной комиссии несколько раз посещали Сущенко после его этапирования.

“16 ноября Сущенко высказывал жалобы на холод в камере, после нашего визита ему разрешили иметь дополнительную куртку“, - говорит член комиссии.

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“Через неделю он снова пожаловался на холодную камеру, после чего его перевели в теплую. 20 декабря его посещал и адвокат, жалоб никаких не поступало“, - рассказал Абашев.

Подъем в 5 утра - это не пытки и не подъем “раньше всех“ - существует распорядок, согласно которому у заключенных отбой в 21:00, а подъем в 05:00, добавил также представитель набкомиссии.

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Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Романа Сущенко перевели в штрафной изолятор в России, где над ним откровенно издеваются. В числе прочего его будят раньше всех, уже в 5:00 забирая постельные принадлежности.