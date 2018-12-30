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Даже ФБР не смогла помочь с поиском убийц Шеремета - Луценко

Комментариев: 10
Круг подозреваемых в деле об убийстве журналиста значительно сузился, заверяет генпрокурор.
Луценко говорит, что круг подозреваемых в деле Шеремета сузился
Луценко говорит, что круг подозреваемых в деле Шеремета сузился
EPA/UPG

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Даже ФБР не смогло помочь в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Об заявил генпрокурор Юрий Луценко в интервью 5 каналу.

При этом чиновник заверил, что круг подозреваемых в исполнении очень серьезно сузился - с нескольких тысяч до нескольких сотен человек.
 
Сейчас правоохранители разыскивают исполнителей убийства, о поиске заказчиков речь пока не идет, добавил Луценко.
 

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По его словам, дело нельзя назвать простым, ведь даже ФБР не смогла оказать никакой помощи в установлении личностей исполнителей.

Напомним, ранее сообщалось, что стало известно, зачем Анатолий Матиос встречался с Павлом Шереметом незадолго до смерти последнего.

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Теги: Луценко, ФБР, расследование, Павел Шеремет, ГПУ
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Комментариев (10)
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WaldKrenoveev    30.12.2018, 12:20
Оценка:  +2
WaldKrenoveev
Ясное дело.
Все заказчики в ВРУ
Media-sapiens    30.12.2018, 12:08
Оценка:  0
Media-sapiens
Это типа отмазка?
Чтоб ещё лет 10 'искать' и не шмогти?
ALFER+    30.12.2018, 11:42
Оценка:  +3
ALFER+
Какой-то он зашуганый.
Media-sapiens    30.12.2018, 12:04
Оценка:  0
Media-sapiens
Может поздравлялочки с наступающими новыми отсидками приходят?
farfalle    30.12.2018, 11:36
Оценка:  +3
farfalle
А вы СБУ привлеките - они вон даже в Африке ситуацией владеют
Letohradek    30.12.2018, 10:40
Оценка:  -5
Letohradek
Русня готовилась тщательно к убийству ... Жаль парня!
farfalle    30.12.2018, 11:36
Оценка:  +4
farfalle
Даже ФБР не смогло приплести руку Кремля, но вот такие полоумные - всегда пожалуйста
bertal    30.12.2018, 10:34
Оценка:  0
bertal
До 30млн украинцев, смешной больной
Kostos    30.12.2018, 10:45
Оценка:  -5
Kostos
Ещё вроде не НГ, а ты уже бояры укушалося Ыыыы
bertal    30.12.2018, 11:09
Оценка:  +1
bertal
круг подозреваемых, для тех кто не читает статью, а для кокоса - соси сосунок
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