Даже ФБР не смогла помочь с поиском убийц Шеремета - Луценко
Круг подозреваемых в деле об убийстве журналиста значительно сузился, заверяет генпрокурор.
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Даже ФБР не смогло помочь в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Об заявил генпрокурор Юрий Луценко в интервью 5 каналу.
При этом чиновник заверил, что круг подозреваемых в исполнении очень серьезно сузился - с нескольких тысяч до нескольких сотен человек.
Сейчас правоохранители разыскивают исполнителей убийства, о поиске заказчиков речь пока не идет, добавил Луценко.
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По его словам, дело нельзя назвать простым, ведь даже ФБР не смогла оказать никакой помощи в установлении личностей исполнителей.
Напомним, ранее сообщалось, что стало известно, зачем Анатолий Матиос встречался с Павлом Шереметом незадолго до смерти последнего.
Все заказчики в ВРУ
Чтоб ещё лет 10 'искать' и не шмогти?