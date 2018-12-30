Даже ФБР не смогла помочь с поиском убийц Шеремета - Луценко

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Даже ФБР не смогло помочь в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Об заявил генпрокурор Юрий Луценко в интервью 5 каналу.

При этом чиновник заверил, что круг подозреваемых в исполнении очень серьезно сузился - с нескольких тысяч до нескольких сотен человек.

Сейчас правоохранители разыскивают исполнителей убийства, о поиске заказчиков речь пока не идет, добавил Луценко.