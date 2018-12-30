Луценко: ФБР не смогло помочь в деле Шеремета

Круг подозреваемых в исполнении убийства журналиста очень серьезно сузился, отметил генпрокурор.

Более чем за два года следствие по делу Шеремета не дало результатов

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ФБР не смогло помочь в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он сказал в интервью 5 каналу.

"Круг подозреваемых в исполнении очень серьезно сузился - с нескольких тысяч до нескольких сотен", - сообщил он, отметив, что сейчас правоохранители разыскивают исполнителей убийства, о заказчиках речь пока не идет.

Луценко также отметил, что "даже ФБР не смогла оказать никакой помощи" в установлении личностей исполнителей.

Отметим, в августе Луценко заявлял, что в деле Шеремета появилась информация, которая может вывести на исполнителей и заказчиков. Но в ноябре глава ГПУ заявил, что расследование по делу Шеремета не дало результата.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.

Несмотря на наличие видеозаписей с исполнителями убийства журналиста, правоохранители говорят, что у них недостаточно доказательств для раскрытия дела.

А в полиции заявили, что следствие установило человека, который может быть причастен к убийству Шеремета, но его еще нужно идентифицировать.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet