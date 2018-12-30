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Луценко: ФБР не смогло помочь в деле Шеремета

Комментариев: 4
Круг подозреваемых в исполнении убийства журналиста очень серьезно сузился, отметил генпрокурор.
Более чем за два года следствие по делу Шеремета не дало результатов
Более чем за два года следствие по делу Шеремета не дало результатов

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ФБР не смогло помочь в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он сказал в интервью 5 каналу.

"Круг подозреваемых в исполнении очень серьезно сузился - с нескольких тысяч до нескольких сотен", - сообщил он, отметив, что сейчас правоохранители разыскивают исполнителей убийства, о заказчиках речь пока не идет.

Луценко также отметил, что "даже ФБР не смогла оказать никакой помощи" в установлении личностей исполнителей.

Отметим, в августе Луценко заявлял, что в деле Шеремета появилась информация, которая может вывести на исполнителей и заказчиков. Но в ноябре глава ГПУ заявил, что расследование по делу Шеремета не дало результата.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.

Несмотря на наличие видеозаписей с исполнителями убийства журналиста, правоохранители говорят, что у них недостаточно доказательств для раскрытия дела.

А в полиции заявили, что следствие установило человека, который может быть причастен к убийству Шеремета, но его еще нужно идентифицировать.

 

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Теги: Луценко, ФБР, расследование, Павел Шеремет, погиб Павел Шеремет, убийство Шеремета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Letohradek    30.12.2018, 10:40
Оценка:  0
Letohradek
Русня готовилась тщательно к убийству ... Жаль парня!
bertal    30.12.2018, 10:34
Оценка:  -2
bertal
До 30млн украинцев, смешной больной
Kostos    30.12.2018, 10:45
Оценка:  0
Kostos
Ещё вроде не НГ, а ты уже бояры укушалося Ыыыы
bertal    30.12.2018, 11:09
Оценка:  0
bertal
круг подозреваемых, для тех кто не читает статью, а для кокоса - соси сосунок
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