Луценко: ФБР не смогло помочь в деле Шеремета
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ФБР не смогло помочь в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он сказал в интервью 5 каналу.
"Круг подозреваемых в исполнении очень серьезно сузился - с нескольких тысяч до нескольких сотен", - сообщил он, отметив, что сейчас правоохранители разыскивают исполнителей убийства, о заказчиках речь пока не идет.
Луценко также отметил, что "даже ФБР не смогла оказать никакой помощи" в установлении личностей исполнителей.
Отметим, в августе Луценко заявлял, что в деле Шеремета появилась информация, которая может вывести на исполнителей и заказчиков. Но в ноябре глава ГПУ заявил, что расследование по делу Шеремета не дало результата.
Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.
Несмотря на наличие видеозаписей с исполнителями убийства журналиста, правоохранители говорят, что у них недостаточно доказательств для раскрытия дела.
А в полиции заявили, что следствие установило человека, который может быть причастен к убийству Шеремета, но его еще нужно идентифицировать.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet