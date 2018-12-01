Как в "Гарри Поттере": Украинская марка с мостом-виадуком вошла в ТОП-10 в Европе

Мост построили еще в те времена, когда территория принадлежала Австро-Венгрии.

Украина попала в финалисты конкурса на лучшие марки Европы Укринформ

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Почтовая марка, на которой изображен виадук в селе Плебановка на Тернопольщине, из серии “Мосты Украины“, вошла в число лучших марок Европы. Об этом пишет Укринформ.

Марка, которая принимает участие в филателистическом конкурсе 2018 EUROPA, может занять одно из 10 ТОП-мест, уточняет блог Europa-stamps, на котором все еще можно проголосовать за лучшую марку.

Голосование за лучшие марки продлится до конца года europa-stamps.blogspot.com

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В финал конкурса прошли, помимо Украины, Бельгия, Финляндия, Греция, Молдова, Норвегия, Сербия, Испания, Швеция и Швейцария.

Финальное голосование “Лучшие марки Европы - выбор коллекционеров 2018“ продлится до 31 декабря. Темой нынешнего года стали мосты.

Мост был построен еще во время правления Австро-Венгрии ua.igotoworld.com

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Виадук в Плебановке Теребовлянского района на Тернопольщине - 120-летний памятник архитектуры. Мост имеет 9 арок из местного камня. Его возвели под руководством австрийских инженеров еще во времена, когда территория принадлежала Австро-Венгрии.

Виадук на Тернопольщине очень похож на такой же мост в "Гарри Поттере" ua.igotoworld.com

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Похожий мост есть в шотландской деревне Гленфиннан - он стал известен благодаря фильмам о Гарри Поттере.

Напомним, ранее сообщалось, что “Укрпочта“ выпустила марку к финалу Лиги чемпионов.