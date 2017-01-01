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Отравление угарным газом в Кривом Роге: Мужчина умер, женщину спасли

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Женщину из наполненного угарным газом дома вынесли спасатели .
Медики не смогли спасти мужчину - он умер от отравления
Медики не смогли спасти мужчину - он умер от отравления
informator.news

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В центрально-городском районе Кривого Рога Днепропетровской области в результате отравления угарным газом погиб мужчина. Об этом сообщил Днепр24.

В больницу также увезли женщину. Трагедия произошла на территории частного дома по улице Тарапаковская, где пропала тяга в котле.

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На место происшествия прибыли спасатели, которые вынесли 55-летнюю женщину из помещения. Потерпевшую госпитализировали в первую горбольницу с диагнозом отравление угарным газом.

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61-летнего мужчину, проживающего в том же доме, спасти не удалось. Подробности происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кропивницком от угарного газа погибли четыре человека.

 

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Теги: Кривой Рог, отравление, угарный газ, частный дом
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Источник: korrespondent.net

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