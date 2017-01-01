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В Кривом Роге мужчина погиб от отравления угарным газом

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Спасатели спасли отравившуюся угарным газом 55-летнюю женщину, она госпитализирована.
Обстоятельства гибели мужчины устанавливает полиция
Обстоятельства гибели мужчины устанавливает полиция
Нацполиция Украины

В центрально-городском районе Кривого Рога Днепропетровской области в результате отравления угарным газом погиб мужчина, женщину увезли в больницу с признаками отравления.. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщает Днепр24.

В частности, сообщается, что трагедия произошла на территории частного дома по улице Тарапаковская, где пропала тяга в котле. На место происшествия прибыли спасатели, которые вынесли 55-летнюю женщину из помещения.

После этого потерпевшую госпитализировали в первую горбольницу с диагнозом: отравление угарным газом.

Также сообщается, что в результате трагического происшествия 61-летнего мужчину спасти не удалось. Подробности происшествия выясняют правоохранители.

Как сообщалось, накануне в Кропивницком угарным газаом отравилась целая семья - погибли родители и двое детей.

Ранее на этой неделе в Черновцах нашли мертвыми двух студентов. Причиной их смерти может быть отравление угарным газом на фоне алкогольной интоксикации.

 

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Теги: Кривой Рог, отравление, угарный газ
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Источник: korrespondent.net

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