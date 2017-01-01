Находившийся за рулем Citroen нетрезвый мужчина выехал на встречную полосу. Уровень алкоголя в крови составил 2 промилле.

В Гостомель под Киевом произошла масштабная авария с участием Citroen, который выехал на встречную полосу и протаранил семь автомобилей. Об этом сообщает Киев Оперативный

"Пьяный мужчина выехал на встречную полосу и протаранил 7 автомобилей, среди которых и наша. Находясь в нетрезвом состоянии 2.00 промилле (и это уже после 3х часов отдыха в полицейском авто), он вызвал помощь, его товарищи пытались "решить вопрос" с полицией", - рассказывает очевидец, пострадавшей в ДТП.

По ее словам, одного человека с места аварии забрала скорая.

Cмотрите фотогалерею: Под Киевом пьяный водитель протаранил семь автомобилей

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