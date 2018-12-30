Для получения патриархата ПЦУ должны признать другие церкви - Епифаний

Должно пройти время, прежде чем новая украинская церковь сможет получить статус патриахата вместо митрополии.

Епифаний рассказал, что для получения патриархата ПЦУ нужно пройти "этап становления" prm.ua

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В ближайшее время статус патриархата ПЦУ не предоставят. Это признал предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний в эфире телеканала “Прямой“.

На первом этапе становления украинской автокефальной церкви она будет иметь статус митрополии, отметил он. “Это определенное условие, через которое прошли все остальные православные церкви“, - пояснил Епифаний. Читай также: РПЦ призвала не признавать новую церковь Украины Не было почти ни одной церкви, которая сразу же получила бы статус патриархата, заверил предстоятель ПЦУ.

“Это сейчас, возможно, не актуально, но впоследствии, когда мы станем большой сильной единственной церковью в Украине, то это станет вопросом времени“, - уверен Епифаний.

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“Сейчас мы должны пройти этот этап становления и признания нашего автокефального статуса другими поместными православными церквами“, - отметил он.

Ранее Епифаний рассказал, когда Украина может перейти к празднованию Рождества 25 декабря вместо 7 января.