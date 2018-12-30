МИД РФ возмутили слова советника Порошенко о контроле над "серой зоной"

Россия считает, что на эту ситуацию должна отреагировать миссия ОБСЕ.

Заявление о взятии под контроль "серой зоны" в МИД РФ назвали провокацией facebook.com/pressjfo.news/

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В МИД РФ, которая по-прежнему отрицает присутствие своих военных на Донбассе, возмутились заявлением советника президента Украины Юрия Бирюкова о взятии под контроль “сезой зоны“ на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

“Возмущены заявлением советника президента Украины Юрия Бирюкова, сделанным в эфире телеканала “Прямой“ 26 декабря“, - говорится в заявлении.

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“Политик буквально заявил следующее: “Практически вся так называемая “серая зона“ уже сейчас полностью освобождена и взята под контроль“, - цитируют в МИД РФ Бирюкова.

“Опасное приближение ВСУ к “позициям ополчения“, что и происходит в результате захвата украинцами “серой зоны“ - существенно увеличивает риск прямого боестолкновения“, - считают в ведомстве.

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Там добавили, что на фоне “пробуксовки процесса разведения сил и средств на трех пилотных участках, согласованных лидерами “нормандского формата“ в Берлине в 2016 году, это выглядит как откровенная провокация, нацеленная на срыв мирного процесса“.

Эти факты не отфиксированы в докладах Миссии ОБСЕ и там не реагируют на ситуацию, добавили в МИД РФ.

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“Ожидаем, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине все-таки даст принципиальную оценку действиям украинской стороны“, - подчеркнуло ведомство.

По заверению пресс-службы, это будет содействовать предотвращению возможной эскалации конфликта, поддержанию режима перемирия и выполнению минских соглашений.

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Ранее сообщалось, что BBC обратилась в МИД РФ с жалобой на то, что были опубликованы личные данные журналистов телекомпании, работающих на территории России.