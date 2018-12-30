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Во Львове "евробляхеры" сбили девочку-подростка и женщину и скрылись

Комментариев: 3
Оба водителя покинули место происшествия, 25-летняя девушка скончалась от полученных травм.
Водители скрылись с места происшествия, один даже бросил авто неподалеку
Водители скрылись с места происшествия, один даже бросил авто неподалеку
24tv.ua

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Полиция Львовской области разыскивает преступника, который совершил на неустановленном автомобиле наезд на 14-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Инцидент произошел 29 декабря около 19.33 на улице Воздушной во Львове, отмечает пресс-служба. “Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на четырнадцатилетнюю львовянку, после чего скрылся с места происшествия“, - говорится в сообщении. 

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В результате ДТП девочка получила телесные повреждения, в том числе ушибы, ссадины и сотрясение головного мозга. Открыто уголовное производство по части первой статьи 286. Водителю грозит до трех лет ограничения свободы с лишением водительских прав на срок до трех лет.

Кроме того, утром 30 декабря произошло подобное ДТП, но уже со смертельным исходом, сообщила пресс-служба - водитель БМВ на иностранных номерах смертельно травмировал девушку на трамвайной остановке.

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ДТП произошло около 6:50 на улице Ивана Франко, 68 во Львове. “Неизвестный водитель автомобиля БМВ иностранной регистрации совершил наезд на 25-летнюю жительницу Жидачевского района“, - говорится в сообщении.

От полученных травм девушка скончалась. Водитель скрылся с места происшествия, оставив автомобиль неподалеку. Очевидцев происшествия и тех, кто может что-то знать о личности водителей, просят обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что под Киевом пьяный водитель протаранил семь автомобилей.

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Теги: ДТП, Львов, евробляхи, полиция, водители
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Комментариев (3)
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bolbos    30.12.2018, 14:17
Оценка:  0
bolbos
кандомы эти бляхеры
Колишній-східняк    30.12.2018, 13:28
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Машина не зарегистрирована. Ищи теперь свищи... Завезёт еще и снова на дорогу.
Кырмызы_вэ_бейаз    30.12.2018, 13:59
Оценка:  0
Кырмызы_вэ_бейаз
Ну так Бандера пришел, "порядок" навел!
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