Во Львове "евробляхеры" сбили девочку-подростка и женщину и скрылись

Оба водителя покинули место происшествия, 25-летняя девушка скончалась от полученных травм.

Водители скрылись с места происшествия, один даже бросил авто неподалеку 24tv.ua

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Полиция Львовской области разыскивает преступника, который совершил на неустановленном автомобиле наезд на 14-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Инцидент произошел 29 декабря около 19.33 на улице Воздушной во Львове, отмечает пресс-служба. “Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на четырнадцатилетнюю львовянку, после чего скрылся с места происшествия“, - говорится в сообщении.

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В результате ДТП девочка получила телесные повреждения, в том числе ушибы, ссадины и сотрясение головного мозга. Открыто уголовное производство по части первой статьи 286. Водителю грозит до трех лет ограничения свободы с лишением водительских прав на срок до трех лет.

Кроме того, утром 30 декабря произошло подобное ДТП, но уже со смертельным исходом, сообщила пресс-служба - водитель БМВ на иностранных номерах смертельно травмировал девушку на трамвайной остановке.

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ДТП произошло около 6:50 на улице Ивана Франко, 68 во Львове. “Неизвестный водитель автомобиля БМВ иностранной регистрации совершил наезд на 25-летнюю жительницу Жидачевского района“, - говорится в сообщении.

От полученных травм девушка скончалась. Водитель скрылся с места происшествия, оставив автомобиль неподалеку. Очевидцев происшествия и тех, кто может что-то знать о личности водителей, просят обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что под Киевом пьяный водитель протаранил семь автомобилей.