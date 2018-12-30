Мужчина чуть не отправил противопехотную мину "Новой почтой"
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Житель села Березец на Львовщине сдал в отделение почты предмет, похожий на противопехотную мину. Об этом сообщил депарламент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
Опасный предмет мужчина планировал передать в Киев. "В городе Комарно Городокского района в отделении "Новой почты" житель села Березец Городокского района сдал на отправку в Киев предмет, похожий на противопехотную мину", - говорится в сообщении.
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О данном факте работники "Новой почты" сообщили в Национальную полицию, взрывоопасный предмет был изъят. Продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее сообщалось о двух водителях на авто с незарегистрированными и иностранными номерами, которые сбили девочку-подростка и 25-летнюю женщину и скрылись с места ДТП во Львове. Женщина умерла от полученных травм.