Мужчина чуть не отправил противопехотную мину "Новой почтой"

Предмет, очень похожий на нее, житель Львовщины пытался передать в столицу по почте.

Правоохранители выясняют, зачем было отправлять по почте взрывоопасный предмет unn.com.ua

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Житель села Березец на Львовщине сдал в отделение почты предмет, похожий на противопехотную мину. Об этом сообщил депарламент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

Опасный предмет мужчина планировал передать в Киев. "В городе Комарно Городокского района в отделении "Новой почты" житель села Березец Городокского района сдал на отправку в Киев предмет, похожий на противопехотную мину", - говорится в сообщении.

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О данном факте работники "Новой почты" сообщили в Национальную полицию, взрывоопасный предмет был изъят. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось о двух водителях на авто с незарегистрированными и иностранными номерами, которые сбили девочку-подростка и 25-летнюю женщину и скрылись с места ДТП во Львове. Женщина умерла от полученных травм.