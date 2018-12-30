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Мужчина чуть не отправил противопехотную мину "Новой почтой"

Комментариев: 4
Предмет, очень похожий на нее, житель Львовщины пытался передать в столицу по почте.
Правоохранители выясняют, зачем было отправлять по почте взрывоопасный предмет
Правоохранители выясняют, зачем было отправлять по почте взрывоопасный предмет
unn.com.ua

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Житель села Березец на Львовщине сдал в отделение почты предмет, похожий на противопехотную мину. Об этом сообщил депарламент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

Опасный предмет мужчина планировал передать в Киев. "В городе Комарно Городокского района в отделении "Новой почты" житель села Березец Городокского района сдал на отправку в Киев предмет, похожий на противопехотную мину", - говорится в сообщении.

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О данном факте работники "Новой почты" сообщили в Национальную полицию, взрывоопасный предмет был изъят. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось о двух водителях на авто с незарегистрированными и иностранными номерами, которые сбили девочку-подростка и 25-летнюю женщину и скрылись с места ДТП во Львове. Женщина умерла от полученных травм.

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Теги: Новая почта, мина, передача, полиция
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Комментариев (4)
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Фарабунда_Марти    30.12.2018, 14:13
Оценка:  0
Фарабунда_Марти
Дикари-с! ))))
ФайныйДрузяка    30.12.2018, 13:46
Оценка:  0
ФайныйДрузяка
Киев.Порошенко.
Krotol2    30.12.2018, 13:41
Оценка:  0
Krotol2
Так это мина или предмет похожий на нее.Бредовая статья
G10    30.12.2018, 13:38
Оценка:  +2
G10
Даже в коробку не упаковал? Какой тупой "итель села Березец"!
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