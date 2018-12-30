В Харькове неизвестный умер от взрыва гранаты РГД-5
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На улице Зеленодольской в Харькове было найдено тело неизвестного мужчины со смертельным ранениями в результате взрыва гранаты. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.
Информация о происшествии поступила в Индустриальный отдел полиции 30 декабря около 08:00, уточнили в ведомстве. На место выезжала следственно-оперативная группа подразделения и специалисты взрывотехнического управления полиции.
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“Работники полиции изъяли с места происшествия пыль ручной гранаты РГД-5“, - отметила пресс-служба.
Напомним, ранее сообщалось, что житель Львовской области пытался по “Новой почте“ передать в Киев предмет, напоминающий противопехотную мину.