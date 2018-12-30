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В Харькове неизвестный умер от взрыва гранаты РГД-5

Комментариев: 1
Тело мужчины обнаружили утром на улице Зеленодольской.
Полиция изъяла пыль от гранаты и выясняет обстоятельства происшествия
Полиция изъяла пыль от гранаты и выясняет обстоятельства происшествия
hk.npu.gov.ua

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На улице Зеленодольской в Харькове было найдено тело неизвестного мужчины со смертельным ранениями в результате взрыва гранаты. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

Информация о происшествии поступила в Индустриальный отдел полиции 30 декабря около 08:00, уточнили в ведомстве. На место выезжала следственно-оперативная группа подразделения и специалисты взрывотехнического управления полиции.

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“Работники полиции изъяли с места происшествия пыль ручной гранаты РГД-5“, - отметила пресс-служба.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Львовской области пытался по “Новой почте“ передать в Киев предмет, напоминающий противопехотную мину.

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Теги: граната, смерть, взрыв, полиция, Харьков
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Комментариев (3)
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ФайныйДрузяка    30.12.2018, 15:58
Оценка:  0
ФайныйДрузяка
Обычная страна победившего долбоебизма.
ФайныйДрузяка    30.12.2018, 15:57
Оценка:  0
ФайныйДрузяка
Игры с гранатой даже по-трезвому чреваты.А по-пьяни так вообще!
farfalle    30.12.2018, 15:21
Оценка:  +1
farfalle
Нельзя давать обезъянам гранаты! То в костер кинут, то противопехотную мину по почте отправят. Что за инфантильная страна???
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