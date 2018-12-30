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С начала суток боевики не нарушали "режима тишины" - Минобороны

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За прошедшие сутки несколько раз были зафиксированы провокационные обстрелы из ручных гранатометов.
Праут рассказал детали ситуации на Донбассе за последние сутки
Праут рассказал детали ситуации на Донбассе за последние сутки
mil.gov.ua

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С начала текущих суток боевики “режима тишины“ на Донбассе не нарушали. Об этом заявил полковник Максим Праут, передает пресс-центр Минобороны.

Он также отметил, что количество обстрелов со стороны противника, по сравнению с предыдущими сутками, уменьшилось почти вдвое. До сих пор не применяли боевики и вооружение запрещенных минскими договоренностями калибров.

В Минобороны отчитались о соблюдении
В Минобороны отчитались о соблюдении "режима тишины" на Донбассе
mil.gov.ua

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При этом были и провокации. “На Луганском направлении в час ночи оккупанты устроили 10-минутный провокационный обстрел из ручных противотанковых гранатометов позиций подразделений Объединенных сил вблизи поселка Железный“, - сказал Праут.

На Донецком направлении российско-оккупационные войска открывали огонь 5 раз. “После 3 часов ночи противник 20 минут обстреливал из стрелкового оружия наших военнослужащих, выполняющих боевые задачи возле Опытного“, - говорит полковник.

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Еще раз, по словам Праута, оккупанты устроили обстрел вэтом же районе вечером, используя пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

Неподалеку от Гнутово днем ​​боевики применили станковый противотанковый гранатомет, ведя огонь со стороны оккупированного населенного пункта Заиченко.

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Также были зафиксированы два вражеских обстрела с использованием автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия после 19:00 в районах Новомихайловки и Водяного.

“Военнослужащие Объединенных сил трижды открывали огонь из дежурных огневых средств на участках, где противник применял оружие наиболее интенсивно“, - отметил Праут, подчеркнув, что ни один украинский военный не пострадал.

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Ранее сообщалось, что враг на Донбассе обстреливал украинские позиции 6 раз, но не из запрещенного минскими соглашениями оружия. Погибли три боевика.

 

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Теги: Донбасс, режим тишины, ООС, обстрелы, боевики, Минобороны
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