С начала суток боевики не нарушали "режима тишины" - Минобороны
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С начала текущих суток боевики “режима тишины“ на Донбассе не нарушали. Об этом заявил полковник Максим Праут, передает пресс-центр Минобороны.
Он также отметил, что количество обстрелов со стороны противника, по сравнению с предыдущими сутками, уменьшилось почти вдвое. До сих пор не применяли боевики и вооружение запрещенных минскими договоренностями калибров.
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При этом были и провокации. “На Луганском направлении в час ночи оккупанты устроили 10-минутный провокационный обстрел из ручных противотанковых гранатометов позиций подразделений Объединенных сил вблизи поселка Железный“, - сказал Праут.
На Донецком направлении российско-оккупационные войска открывали огонь 5 раз. “После 3 часов ночи противник 20 минут обстреливал из стрелкового оружия наших военнослужащих, выполняющих боевые задачи возле Опытного“, - говорит полковник.
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Еще раз, по словам Праута, оккупанты устроили обстрел вэтом же районе вечером, используя пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.
Неподалеку от Гнутово днем боевики применили станковый противотанковый гранатомет, ведя огонь со стороны оккупированного населенного пункта Заиченко.
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Также были зафиксированы два вражеских обстрела с использованием автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия после 19:00 в районах Новомихайловки и Водяного.
“Военнослужащие Объединенных сил трижды открывали огонь из дежурных огневых средств на участках, где противник применял оружие наиболее интенсивно“, - отметил Праут, подчеркнув, что ни один украинский военный не пострадал.
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Ранее сообщалось, что враг на Донбассе обстреливал украинские позиции 6 раз, но не из запрещенного минскими соглашениями оружия. Погибли три боевика.