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ГПУ выдала России 18 человек за два года

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В этом году РФ отправила в ГПУ 42 запроса на выдачу лиц, подозреваемых в уголовных правонарушениях.
В РФ передали 10 человек в этом году и 8 - в прошлом
В РФ передали 10 человек в этом году и 8 - в прошлом
facebook.com/gp.gov.ua

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В 2018 году Генпрокуратура выдала РФ десять человек, подозреваемых в совершении уголовных преступлений. Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос УНН.

“В 2017 году российской стороне передано восемь человек, в отношении которых Генпрокуратурой Украины удовлетворены запросы о выдаче“, - добавили в ГПУ. В 2018 году таких людей было уже 10, говорится в сообщении.

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Всего в 2018 году от Генпрокуратуры РФ поступило 42 запроса выдаче лиц, подозреваемых в преступлениях. Отказано было в удовлетворении двух таких запросов.

Еще одним органом по экстрадиции лиц, в соответствии с международными нормами, является Минюст, по его решениям статистики пока нет, отметили в ГПУ. 

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Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что готов дать показания российской прокуратуре в обмен на экстрадицию экс-президента Виктора Януковича.

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Теги: Россия, Украина, экстрадиция, ГПУ, преступники
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