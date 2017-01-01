ГПУ выдала России 18 человек за два года

В этом году РФ отправила в ГПУ 42 запроса на выдачу лиц, подозреваемых в уголовных правонарушениях.

В РФ передали 10 человек в этом году и 8 - в прошлом facebook.com/gp.gov.ua

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В 2018 году Генпрокуратура выдала РФ десять человек, подозреваемых в совершении уголовных преступлений. Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос УНН.

“В 2017 году российской стороне передано восемь человек, в отношении которых Генпрокуратурой Украины удовлетворены запросы о выдаче“, - добавили в ГПУ. В 2018 году таких людей было уже 10, говорится в сообщении. Читай также: США пообещали выдать Турции Гюлена Всего в 2018 году от Генпрокуратуры РФ поступило 42 запроса выдаче лиц, подозреваемых в преступлениях. Отказано было в удовлетворении двух таких запросов.

Еще одним органом по экстрадиции лиц, в соответствии с международными нормами, является Минюст, по его решениям статистики пока нет, отметили в ГПУ.

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Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что готов дать показания российской прокуратуре в обмен на экстрадицию экс-президента Виктора Януковича.