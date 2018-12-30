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В Черновицкой области община перешла в ПЦУ под молитвы адептов УПЦ МП

Комментариев: 6
Более 350 местных жителей поддержали переход в новосозданную церковь.
Раньше церковь в Карапчеве подчинялась УПЦ МП
Раньше церковь в Карапчеве подчинялась УПЦ МП
molbuk.ua

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В Черновицкой области церковная община села Карапчева Вижницкого района перешла из УПЦ МП в ПЦУ. Об этом сообщает molbuk.ua.

Такое решение было принято в воскресенье утром на собрании церковной общины с участием более 400 жителей. Более 350 из них впоследствии поддержали переход.

При этом на собрание пришли около 30 представителей УПЦ МП - они призывали  церковь Рождества Пресвятой Богородицы села Карапчив не переходить к ПЦУ, назвав это решение “недопустимым“. 

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К примеру, секретарь Черновицкой епархии УПЦ МП Никита заявил, что никакого Объединительного собора не было, а действия ПЦУ является “раскольническими“, повторяя мнение РПЦ, УПЦ МП и российского политического руководства. 

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Чтобы отвлечь местных жителей от голосования, сторонники УПЦ МП возле церкви били поклоны и молились. 

В то же время отец Георгий, выступая перед общиной, заявил, что настоящая украинская церковь - это именно ПЦУ. 

“В Библии написано: “Кто разрушает церковь - того разрушит Бог“. У нас отобрали церковь еще в 1686 году, а мир теперь нам вернул эту церковь. 14 церквей мира проголосовали за нас. И это действительно настоящая украинская церковь“, - заверил священник. После этого жители Карапчева поддержали переход их прихода к ПЦУ. 

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Первой церковной общиной Черновицкой области, которая перешла в ПЦУ, 19 декабря стала община села Шишковцы Кицманского района.

Ранее предстоятель ПЦУ Епифаний объяснил, что для получения патриархата новосозданную церковь должны признать другие поместные церкви. На это уйдет время.

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Теги: ПЦУ, УПЦ МП, переход, церковь, православие, Томос
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Комментариев (6)
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bertal    30.12.2018, 17:15
Оценка:  +1
bertal
Сколько вас тут собралось пидо предателей веры, скоро вам ппц
Антибес    30.12.2018, 16:46
Оценка:  -5
Антибес
Турецкому богу очень нравится когда ему молятся наши не встающие с колен"нерабы".
bertal    30.12.2018, 16:35
Оценка:  -7
bertal
Предавшим веру, не будет покоя. Ад их место. Хоть я и не верующий, но ненавижу предателей и думаю большинство людей такого же мнения
виджай    30.12.2018, 16:37
Оценка:  +3
виджай
предателей никто не любит,особенно кацапских
Coюзник    30.12.2018, 16:39
Оценка:  +1
Coюзник
Крымчанам это расскажи, которые штурмовали безоружных солдат в 2014 году
bertal    30.12.2018, 17:12
Оценка:  -1
bertal
Себе расскажи как крымчане штурмовали" , дебил или сосун ? старайся больше старлея дадут
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