В Черновицкой области община перешла в ПЦУ под молитвы адептов УПЦ МП

Более 350 местных жителей поддержали переход в новосозданную церковь.

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В Черновицкой области церковная община села Карапчева Вижницкого района перешла из УПЦ МП в ПЦУ. Об этом сообщает molbuk.ua.

Такое решение было принято в воскресенье утром на собрании церковной общины с участием более 400 жителей. Более 350 из них впоследствии поддержали переход.

При этом на собрание пришли около 30 представителей УПЦ МП - они призывали церковь Рождества Пресвятой Богородицы села Карапчив не переходить к ПЦУ, назвав это решение “недопустимым“.

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К примеру, секретарь Черновицкой епархии УПЦ МП Никита заявил, что никакого Объединительного собора не было, а действия ПЦУ является “раскольническими“, повторяя мнение РПЦ, УПЦ МП и российского политического руководства.

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Чтобы отвлечь местных жителей от голосования, сторонники УПЦ МП возле церкви били поклоны и молились.

В то же время отец Георгий, выступая перед общиной, заявил, что настоящая украинская церковь - это именно ПЦУ.

“В Библии написано: “Кто разрушает церковь - того разрушит Бог“. У нас отобрали церковь еще в 1686 году, а мир теперь нам вернул эту церковь. 14 церквей мира проголосовали за нас. И это действительно настоящая украинская церковь“, - заверил священник. После этого жители Карапчева поддержали переход их прихода к ПЦУ.

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Первой церковной общиной Черновицкой области, которая перешла в ПЦУ, 19 декабря стала община села Шишковцы Кицманского района.

Ранее предстоятель ПЦУ Епифаний объяснил, что для получения патриархата новосозданную церковь должны признать другие поместные церкви. На это уйдет время.