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На Донбассе убили боевика по прозвищу "Кузя"

Комментариев: 6
Сепаратист был заместителем командира взвода, в соцсетях сторонники ОРДЛО считают его смерть нарушением перемирия.
Боевик Илья Кузнецов погиб в районе Донецкого аэропорта
Боевик Илья Кузнецов погиб в районе Донецкого аэропорта
facebook.com/profile.php?id=100004214794733

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Украинские волонтеры сообщили со ссылкой на сайты сепаратистов, что в районе Донецкого аэропорта на Донбассе погиб боевик Илья Кузнецов по прозвищу “Кузя“. Об этом говорится в сообщении на странице волонтера Васи Ветрова в Facebook.

“Кузнецов Илья Викторович охоту на укров закончил“, - написал волонтер, ссылаясь на пост сторонника ОРДЛО Рафи Джабара, который пишет, что замкомвзвода “Кузя“ погиб при отражении атаки ДРГ.

Смерть
Смерть "Кузи" во время перемирия возмутила сторонников ОРДЛО в соцсетях
facebook.com/profile.php?id=100004214794733

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“Основные потери как в Великую Отечественную“, - написал сепаратист и добавил, что Кузнецов своей гибелью сохранил жизнь десяткам своих сослуживцев. На других страницах сторонников “ДНР“ возмущены тем, что это произошло во время перемирия на Донбассе и перед Рождеством.

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Напомним, ранее пресс-служба ООС сообщала, что в течение суток произошло 6 обстрелов со стороны боевиков по украинским частям. При этом запрещенное минскиеми соглашениями оружие не использовали. По данным разведки, были ликвидированы три боевика.

 

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Теги: ООС, ВСУ, Донбасс, боевик, смерть, сепаратисты, ОРДЛО
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Комментариев (7)
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tinkerrr    30.12.2018, 18:50
Оценка:  -4
tinkerrr
Лучшие люди погибают на фронте, худшие жиреют на диванах
МЕЛЬХИОР    30.12.2018, 19:00
Оценка:  0
МЕЛЬХИОР
Худшие - сидят в кремле, и за твоим компом. А "кузя" просто сдохнул, даже в рай не попавши, а ведь сцарь ему обещал!
krolikoff_net    30.12.2018, 18:30
Оценка:  +5
krolikoff_net
Прекрасная новость .
Владимир    30.12.2018, 18:50
Оценка:  0
Владимир
-1 !!!
Ruspidor    30.12.2018, 18:20
Оценка:  +7
Ruspidor
Кузя дал шапку...
Хитрый-Лис    30.12.2018, 18:11
Оценка:  +6
Хитрый-Лис
В ватстане не будит похорон в московском улусе?
Alcoolique    30.12.2018, 17:59
Оценка:  +9
Alcoolique
минус одна мразь))
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