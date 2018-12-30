На Донбассе убили боевика по прозвищу "Кузя"

Сепаратист был заместителем командира взвода, в соцсетях сторонники ОРДЛО считают его смерть нарушением перемирия.

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Украинские волонтеры сообщили со ссылкой на сайты сепаратистов, что в районе Донецкого аэропорта на Донбассе погиб боевик Илья Кузнецов по прозвищу “Кузя“. Об этом говорится в сообщении на странице волонтера Васи Ветрова в Facebook.

“Кузнецов Илья Викторович охоту на укров закончил“, - написал волонтер, ссылаясь на пост сторонника ОРДЛО Рафи Джабара, который пишет, что замкомвзвода “Кузя“ погиб при отражении атаки ДРГ.

Смерть "Кузи" во время перемирия возмутила сторонников ОРДЛО в соцсетях facebook.com/profile.php?id=100004214794733

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“Основные потери как в Великую Отечественную“, - написал сепаратист и добавил, что Кузнецов своей гибелью сохранил жизнь десяткам своих сослуживцев. На других страницах сторонников “ДНР“ возмущены тем, что это произошло во время перемирия на Донбассе и перед Рождеством.

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Напомним, ранее пресс-служба ООС сообщала, что в течение суток произошло 6 обстрелов со стороны боевиков по украинским частям. При этом запрещенное минскиеми соглашениями оружие не использовали. По данным разведки, были ликвидированы три боевика.