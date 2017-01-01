В Одессе пожар на заводе разгорелся на 700 квадратов

Горело одноэтажное складское здание, принадлежащее местному предпринимателю.

В Одессе спасатели 1,5 часа тушили пожар на территории завода dsns.gov.ua

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На улице Боровского в Одессе на территории завода железобетонных конструкций сегодня загорелось одноэтажное здание. Об этом сообщил пресс-центр ГосЧС.

Здание на территории предприятия принадлежит частному предпринимателю, который использовал его под склад. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения 15:04.

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Спасатели смогли локализировать пожар в 15:59. Полностью ликвидировали огонь в загоревшемся помещении в 16:44. Пожар бушевал на площади 700 в квадратных метров, отметила пресс-служба.

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В результате происшествия никто не пострадал, в ликвидации пожара участвовали 40 спасателей и 8 единиц пожарно-спасательной техники. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что на гараж жителя Карпат упал метеорит и поджег его. Камень весом в 2 кг был сдан в музей гуцульской магии.