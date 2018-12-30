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Украинцы смогут посещать страны Балтии по ID-карте

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Вскоре украинцы смогут посещать страны Балтии без заграничного паспорта, а только по внутренним ID-картам.
Украинцам откроют Прибалтику для посещения по внутренним ID-картам
Украинцам откроют Прибалтику для посещения по внутренним ID-картам
УНН

Вскоре украинцы смогут посещать страны Балтии только по внутренним ID-картам, а загранпаспорт во время путешествий в Прибалтику не понадобится. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

"Вы можете по ID-карте посещать без паспорта Турцию, Грузию, и Катар, а в ближайшее время к этому перечню добавятся и страны Прибалтики", - говорится в сообщении.

Как известно, в течение 2018 года граждане Украины оформили 4 млн 700 биометрических паспортов для выезда за границу.

Напомним, Украина и Катар с 2 ноября 2018 года перешли на полноценный безвизовый режим.

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Теги: МВД, Латвия, Эстония, паспорт, Литва, Прибалтика, безвизовый режим, загранпаспорт, страны Балтии, ID-карта
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Фарабунда_Марти    30.12.2018, 18:59
Оценка:  0
Фарабунда_Марти
Это бессмысленно. Там бесполезно даже пытаться устроиться на работу.
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