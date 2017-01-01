На Буковине водитель-пенсионер насмерть сбил женщину-пешехода

В Черновицкой области 61-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 насмерть сбил 51-летнюю женщину-пешехода.

В Черновицкой области в Кицманском районе 61-летний водитель насмерть сбил женщину-пешехода. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщает пресс-служба областной полиции.

"Сегодня утром, 30 декабря, в селе Берегомет Кицманского района произошло ДТП с летальным исходом. 61-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением и допустил наезд на женщину-пешехода", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате аварии 51-летняя жительница села Валява получила телесные повреждения несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия.

При этом медицинское освидетельствование показало, что водитель в момент совершения ДТП был трезв.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины ДТП со смертельным исходом.

По факту аварии следователи областного управления Нацполиции начали уголовное производство. Для установления всех обстоятельств назначен ряд экспертиз.

Ранее во Львовской области судья Львовского апелляционного суда сбил пешехода, в результате чего 69-летний мужчина скончался в больнице.

Перед этим депутат Житомирского облсовета насмерть сбил женщину.

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