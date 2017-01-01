На Буковине водитель-пенсионер насмерть сбил женщину-пешехода
В Черновицкой области в Кицманском районе 61-летний водитель насмерть сбил женщину-пешехода. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщает пресс-служба областной полиции.
"Сегодня утром, 30 декабря, в селе Берегомет Кицманского района произошло ДТП с летальным исходом. 61-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением и допустил наезд на женщину-пешехода", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в результате аварии 51-летняя жительница села Валява получила телесные повреждения несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия.
При этом медицинское освидетельствование показало, что водитель в момент совершения ДТП был трезв.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины ДТП со смертельным исходом.
Cмотрите фотогалерею: На Буковине водитель-пенсионер насмерть сбил женщину-пешехода
По факту аварии следователи областного управления Нацполиции начали уголовное производство. Для установления всех обстоятельств назначен ряд экспертиз.
Ранее во Львовской области судья Львовского апелляционного суда сбил пешехода, в результате чего 69-летний мужчина скончался в больнице.
Перед этим депутат Житомирского облсовета насмерть сбил женщину.
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