В Украине выдали более 5 млн ID-карт - МВД
Органы Государственной миграционной службы уже выдали украинцам более пяти миллионов ID-карт - внутренних паспортов нового образца. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает в воскресенье, 30 декабря, пресс-служба МВД.
"В Украине уже выдано более 5 млн ID-карт", - доложил министр.
В то же время он признал, что есть сложности переходного периода.
"На местах в ЖЭКах не хватает кардридеров, и человек вынужден носить с собой дополнительную бумажку с пропиской. Но мы сейчас решаем через Кабмин, чтобы обязать ЖЭКи на местах иметь эти устройства для считывания информации", - отметил Аваков.
Ранее стало известно, что вскоре украинцы смогут посещать страны Балтии только по внутренним ID-картам, а загранпаспорт во время путешествий в Прибалтику не понадобится.
Также сообщалось, что в течение 2018 года граждане Украины оформили 4 млн 700 биометрических паспортов для выезда за границу.
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