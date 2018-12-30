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Сепаратисты наращивают тяжелое вооружение - ОБСЕ

Комментариев: 4
На Донбассе продолжают наращивать тяжелое вооружение на Луганском направлении и проводят учения с боевой стрельбой.
Танки сепаратистов на Донбассе (иллюстративное фото)
Танки сепаратистов на Донбассе (иллюстративное фото)

Сепаратисты продолжают наращивать тяжелое вооружение на Луганском направлении и проводят учения с боевой стрельбой, готовясь к активным боевым действиям на Донбассе. Об этом следует из отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованного на сайте ведомства.

По данным отчета, мини-аппарат БПЛА СММ за линиями отвода в неподконтрольных власти Украины районах Луганской области зафиксировал 20 танков (десять Т-72 и десять Т-64) у Круглика и 20 танков (двенадцать Т-72 и восемь Т-64), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 Лягушка, 122 мм), восемь самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм), три противотанковые пушки (МТ-12 Рапира, 100 мм), два миномета (2Б11 Сани, 120 мм) и девять противотанковых ракетных комплексов (вероятно, 9П135 Конкурс, 135 мм) вблизи Мирного.

Также, согласно доступным СММ данным воздушного наблюдения, выявлены более 60 боевых бронированных машин сепаратистов (преимущественно боевые машины пехоты) и около 450 человек в полном боевом снаряжении, которые, по оценке, готовились к учениям с боевой стрельбой.

Кроме того, мини-аппарат БПЛА СММ зафиксировал один танк неустановленного типа на автодороге M04 в поселке Юрьевка к западу от Луганска.

Ранее стало известно, что на Донбассе возможна провокация со стороны сепаратистов с применением химического оружия.

Также сообщалось, что ОБСЕ ожидает обостроние конфликта Украины и России.

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Теги: донбасс, ОБСЕ, Луганская область, сепаратисты, ЛНР, ситуация на востоке Украины, Миссия ОБСЕ на Донбассе, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Ruspidor    30.12.2018, 19:48
Оценка:  -2
Ruspidor
Да всё это xyйня, весь этот хлам уничтожается за пару часов силами ВСУ.
Антибес    30.12.2018, 19:42
Оценка:  -2
Антибес
Укрепляют оборону,как видим,обе стороны.Проиграет тот,кто решит наступать.
Sektorr    30.12.2018, 20:15
Оценка:  -1
Sektorr
Проиграют те, на чьей стороне пУТИН....
Ruspidor    30.12.2018, 20:26
Оценка:  -1
Ruspidor
Ну значит русские пидapacы уже проиграли...
Антибес    30.12.2018, 20:32
Оценка:  0
Антибес
Ты наверное хотел прлкукарекать что проиграют ruspіdopы?)))))))
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