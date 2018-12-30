Сепаратисты обстреляли силы ООС у Новотошковского
В течение текущих суток, 30 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты по состоянию на 18:00 воскресенья один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Указано, что позиции украинских войск были обстреляны из БМП-2 в районе поселка Новотошковское на Луганском направлении.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - говорится в сообщении.
Как заверили в штабе ООС, украинские военные продолжают придерживаться условий полного прекращения огня.
Ранее стало известно, что сепаратисты продолжают наращивать тяжелое вооружение на Луганском направлении и проводят учения с боевой стрельбой, готовясь к активным боевым действиям на Донбассе.
Напомним, за первые сутки праздничного перемирия сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
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