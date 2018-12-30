Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сепаратисты обстреляли силы ООС у Новотошковского

Комментариев: 1
С начала суток сепаратисты по состоянию на 18:00 воскресенья один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Сепаратисты днем один раз нарушили режим прекращения огня
Сепаратисты днем один раз нарушили режим прекращения огня
AP

В течение текущих суток, 30 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты по состоянию на 18:00 воскресенья один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Указано, что позиции украинских войск были обстреляны из БМП-2 в районе поселка Новотошковское на Луганском направлении.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - говорится в сообщении.

Как заверили в штабе ООС, украинские военные продолжают придерживаться условий полного прекращения огня.

Ранее стало известно, что сепаратисты продолжают наращивать тяжелое вооружение на Луганском направлении и проводят учения с боевой стрельбой, готовясь к активным боевым действиям на Донбассе.

Напомним, за первые сутки праздничного перемирия сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ситуация на востоке Украины, режим тишины на Донбассе, война на Донбассе, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Ruspidor    30.12.2018, 20:28
Оценка:  0
Ruspidor
Ну так въeбитe этим русским пидapacaм по первое число...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь