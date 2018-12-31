Киев заявляет о саботаже решения ЕСПЧ по морякам

Украина готовит для передачи в Европейский суд по правам человека данные о невыполнении решения суда по захваченным морякам.

Украина готовит информацию для подачи в ЕСПЧ в тех частях, где считает, что Россия нарушает свое обязательство

Украина собирает информацию о невыполнении Россией решения Европейского суда по правам человека о предоставлении лечения украинским морякам, а также предоставлении им всех прав и свобод, в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Об этом заявил Уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина, сообщает в воскресенье, 30 декабря, РБК-Украина.

В частности, он напомнил, что ЕСПЧ частично удовлетворил обращение Украины из-за конфликта Украины и России в Керченском проливе и захвате украинских моряков.

"Суд только частично удовлетворил, потому что это решение Европейского суда не обязывает полностью освободить моряков, но удовлетворил в этой части: обязал РФ предоставить им медицинское обслуживание. Мы сейчас работаем над тем, чтобы собрать соответствующую информацию и подать в ЕСПЧ в тех частях, где мы считаем, что Россия нарушает свое обязательство", - заявил Лещина.

По его словам, речь идет как о нарушении Россией прав моряков на свободу, так и непредоставлении военнопленным надлежащего медицинского обслуживания.

"Лечение касалось предварительных мер, то есть это то, что надо сделать прямо сейчас. В целом мы собираем информацию об общих нарушениях прав человека по морякам. В частности, права на личную свободу, условий содержания. Будет идти речь и о лечении, это будет одним из моментов. Москалькова (омбудсмен РФ - ред.) сообщает, что предоставляют лечение, а у нас есть информация другая. Не всем, не то и не так", - добавил он.

Напомним, 4 декабря Европейский суд по правам человека решил частично удовлетворить заявление Украины о применении предварительных мер, в соответствии с правилом 39 Регламента суда, а также обязал Россию обеспечить раненых моряков лечением.

В ответ на это решение в Минюсте РФ заявили, что у задержанных украинских военных нет жалоб и есть доступ к юридической помощи.

Перед этим ЕСПЧ обязал Россию предоставить всю информацию о пленных и основания для их содержания, но РФ этого не сделала.

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