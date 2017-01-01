Избирательная кампания началась в Украине

С 31 декабря по 3 февраля желающие принять участие в выборах президента должны подать документы в ЦИК на регистрацию в качестве кандидатов.



В Украине в понедельник, 31 декабря, стартовала президентская избирательная кампания. По закону она продлится 90 дней, до 31 марта 2019 года, когда и состоятся выборы шестого президента Украины.



С 31 декабря и по 3 февраля 2019 года у желающих принять участие в борьбе за президентское кресло будет возможность подать документы в Центральную избирательную кампанию на регистрацию в качестве кандидатов. На процедуру регистрации ЦИК отводит пять дней. Таким образом, после 8 февраля станет окончательно ясно, кто сможет претендовать на участие в предвыборной гонке.



Кандидат должен внести залог в размере 2,5 миллионов гривен. Эта сумма возвращается либо в случае победы на выборах, либо в случае выхода во второй тур. Всем остальным участникам выборов деньги не возвращаются, они идут в государственный бюджет Украины. Свою кандидатуру можно снять не позднее, чем за 23 дня до дня голосования.



Кандидат в президенты должен быть гражданином Украины, который достиг 35-летнего возраста, владеть государственным языком и проживать в Украине в течение 10 последних лет до дня выборов.



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