Будущий статус ПЦУ и героизация Бандеры: Итоги 30 декабря

ПЦУ пока не получит статус патриархата, а президент Чехии протестует против присвоения Бандере звания героя.

ПЦУ пока не сможет иметь статус патриархата facebook.com/epifaniy

Путин готов к диалогу с Трампом

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В новогоднем послании президенту США Дональду Трампу президент России Владимир Путин заявил, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном по самой обширной повестке дня. Он также добавил, что российско-американские отношения являются важным фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности.

Трамп замедляет вывод войск из Сирии

Сенатор Линдси Грэм после встречи с президентом Трампом рассказала, что лидер США согласился выводить американские войска из Сирии в замедленном темпе, "по-умному".

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"Я думаю, что мы замедлим этот процесс по-умному. Мы взяли сейчас паузу, чтобы оценить, каким способом лучше достичь цели президента", – сказал он.

Епифаний сделал заявление о статусе ПЦУ

"На первом этапе становления нашей православной церкви мы будем иметь митрополичий статус. Это тоже как определенное условие, через которое прошли все остальные православные церкви", – пояснил митрополит.

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То есть, Православная церковь Украины пока не получит статус патриархата, так как "почти ни одна" из поместных церквей не получила такой статус сразу.

Коболев рассказал, сколько должен Газпром Нафтогазу

Председатель правления НАК Андрей Коболев рассказал, что в рамках судебных процессов сумма финансовых претензий к Газпрому достигает 18,7 млрд долларов.

Нафтогаз планирует взыскать с Газпрома 2,1 млрд долларов в рамках выигранного арбитража в Стокгольме. Нафтогаз просит арестовать активы российского концерна в Европе в качестве компенсации.

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Президент Чехии протестует против героизации Бандеры

Президент Чехии Милош Земан выступил против «возвеличивания военных преступников в Украине», ссылаясь на то, что вся страна будет против, сообщает Иржи Овчачек, представитель президента.

В то же время он осудил действия МИД Чехии, считая, что реакция ведомства является позоной и закрывающей глаза на происходящее.

"Они даже не забрали чешских жертв бандеровских убийц", – заявил Овчачек.

Санкции против РФ снимут после урегулирования ситуации на Донбассе

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Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал, что санкции против России будут снимать поэтапно во время того, как будет проходить процесс урегулирования ситуации на Донбассе.

"Еще будучи министром иностранных дел, я считал нужным конкретным образом связать поэтапную отмену санкций с положительными шагами по Украине – то, что предлагал тогдашний глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. И первым шагом было бы установление настоящего режима прекращения огня на востоке Украины", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Андрей Коболев обвинил Дмитрия Фирташа в воровстве денег посредством облгазов. По его словам, Фирташ ворует 1 млрд долларов ежегодно через облгазы.