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На праздники будут работать семь тысяч спасателей

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Сотрудники ГСЧС во всех регионах страны переходят на усиленный режим работы. На дежурстве будут находиться семь тысяч человек и две тысячи единиц техники.
Спасатели перешли на усиленный режим работы
Спасатели перешли на усиленный режим работы
Прес-служба ДСНС

Подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на период новогодних праздников переходят на усиленный режим работы. Об этом в понедельник, 31 декабря, сообщает пресс-служба ГСЧС. 

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"В каждом регионе страны производится уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 9.00 утра среды 2 января на круглосуточном дежурстве будут находиться около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники.

"В готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, сколько украинцы потратят на подарки к Новому году и что хотят получить. С каждым годом сумма, потраченная на подарки к новогодним праздникам, растет.

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Теги: Новый год, спасатель, ГСЧС, Новый Год 2019
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