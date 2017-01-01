На праздники будут работать семь тысяч спасателей
Подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на период новогодних праздников переходят на усиленный режим работы. Об этом в понедельник, 31 декабря, сообщает пресс-служба ГСЧС.
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"В каждом регионе страны производится уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до 9.00 утра среды 2 января на круглосуточном дежурстве будут находиться около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники.
"В готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, сколько украинцы потратят на подарки к Новому году и что хотят получить. С каждым годом сумма, потраченная на подарки к новогодним праздникам, растет.