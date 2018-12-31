Любимая резиденция Януковича: Где Порошенко встретит Новый год - СМИ

Петр Порошенко променял Мальдивы на дачу бывшего президента Украины.

Новогоднюю ночь 2019 президент Украины Петр Порошенко встретит с женой Мариной и младшими детьми в резиденции “Синегора“ в Карпатах. Отмечается, что дети президента, дочки-двойняшки Саша и Женя, а также младший сын Михаил, учатся в Великобритании, но каждый Новый год прилетают в Украину, чтобы отметить праздник с семьей, передает Страна.

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Зимняя резиденция президентов Украины находится на Прикарпатье в селе Гута (Ивано-Франковская область, Богородчанский район) в 60 км от Ивано-Франковска. Также территории резиденции принадлежат заповедные леса вокруг и огражденные охотничьи угодья, вся дача занимает площадь в 10886 га.

Построена резиденция была как охотничьи угодья австро-венгерского императора, позже здание превратили в ведомственный санаторий “Синегора“, а в 2001 году ее сделали президентской дачей для Леонида Кучмы. Каждый последующий президент перестраивал ее под себя, а для Виктора Януковича дача являлась самым любимым местом встречи Нового года.

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На территории дачи расположены ресторан, канатная дорога и питомник с животными, общей площадью в 5000 кв м. Также тут имеется большой пруд, в котором плавают карпы, форель и дикие утки. Есть и православная часовня, а в 600 метрах от резиденции находится вертолетная площадка, от которой к дому пролегает мини-автобан.

В предыдущих годах Петр Порошенко с семьей отдавали предпочтение Мальдивскому курорту Шеваль Бланк для празднования Нового года.

Любимый курорт Петра Порошенко Страна

Ранее сообщалось, где встретить Новый год 2019: сколько стоит жилье и чем заняться. амыми популярными городами Украины для празднования Нового года традиционно считаются Карпаты, Львов, Киев и Одесса.