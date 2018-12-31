В Крыму предложили встречать Новый год по Киевскому времени
Народный депутат и глава Меджлиса Рефат Чубаров на своей официальной странице в Facebook призвал крымчан праздновать Новый год по Киевскому времени.
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"Мне неинтересно, отмечаете вы Новый год или нет. Но я призываю каждого из вас, кто живет во временно оккупированном Крыму, выйти 31 декабря 2018 в 24.00 по киевскому (!!!) время на свою улицу или двор (балкон, веранду) и отметить петардами, хлопушками, бенгальскими огнями наступления 2019 года", - написал Чубаров.
Он также добавил, что в 12 ночи по Московскому времени на улицы Крыма "выползет только пьяная оккупационная быдлота".
Ранее сообщалось, что впервые за четыре года делегаты Курултая собрались, чтобы решить, как высший законодательный орган крымских татар будет работать в условиях аннексии.