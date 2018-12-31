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В Крыму предложили встречать Новый год по Киевскому времени

Комментариев: 8
Глава Меджлиса считает, что в 12 ночи по Московскому времени на улицах будут праздновать пьяные оккупанты.
Чубаров предложил крымчанам отмечать Новый год по Киевскому времени
Чубаров предложил крымчанам отмечать Новый год по Киевскому времени
facebook.com/dogrujol

Народный депутат и глава Меджлиса Рефат Чубаров на своей официальной странице в Facebook призвал крымчан праздновать Новый год по Киевскому времени. 

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"Мне неинтересно, отмечаете вы Новый год или нет. Но я призываю каждого из вас, кто живет во временно оккупированном Крыму, выйти 31 декабря 2018 в 24.00 по киевскому (!!!) время на свою улицу или двор (балкон, веранду) и отметить петардами, хлопушками, бенгальскими огнями наступления 2019 года", - написал Чубаров.

Он также добавил, что в 12 ночи по Московскому времени на улицы Крыма "выползет только пьяная оккупационная быдлота".

Он считает, что по Моковскому времени отмечать будут только пьяные оккупанты
Он считает, что по Моковскому времени отмечать будут только пьяные оккупанты
facebook.com/dogrujol

Ранее сообщалось, что впервые за четыре года делегаты Курултая собрались, чтобы решить, как высший законодательный орган крымских татар будет работать в условиях аннексии.

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Теги: аннексия Крыма, аннексированный Крым, Рефат Чубаров, Новый год 2019
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Комментариев (8)
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Колишнiй-скідняк    31.12.2018, 13:08
Оценка:  -1
Колишнiй-скідняк
То чувство когда ты думаешь что ты глава Меджлиса, а на самом деле ты лишь старая дряхлая кукла ,которую иногда достают из ящика Карабаса-Барабаса)
ТакТакс    31.12.2018, 12:59
Оценка:  -2
ТакТакс
Несчастная марионетка, оторванная от своего народа. Так и сгинет нахрен никому не нужным. В новый созыв ВР, это чмо по любому не попадет.
bertal    31.12.2018, 12:27
Оценка:  -1
bertal
Это обращение к татарам крымским, от свиньи проживающей в Киеве
Letohradek    31.12.2018, 12:31
Оценка:  0
Letohradek
Это обращение Чубарова к крымчанам. Что не так, ссученное?
bertal    31.12.2018, 12:41
Оценка:  +1
bertal
Виолетта , отдохни, 30 копеек комент? строчи больше, я тебе даже доплачу в виде минуса, по чем нынче минус?
Септемберг    31.12.2018, 12:24
Оценка:  +1
Септемберг
И у этого нардепа уже рожа в кадр не влазит-так за Украину переживает))
Letohradek    31.12.2018, 12:30
Оценка:  0
Letohradek
За Украину переживать положено только худеньким? О чем твой бред?
i-Veselchak    31.12.2018, 13:12
Оценка:  -1
i-Veselchak
Год Свиньи татарского розлива!)
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