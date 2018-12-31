В Крыму предложили встречать Новый год по Киевскому времени

Глава Меджлиса считает, что в 12 ночи по Московскому времени на улицах будут праздновать пьяные оккупанты.

Чубаров предложил крымчанам отмечать Новый год по Киевскому времени facebook.com/dogrujol

Народный депутат и глава Меджлиса Рефат Чубаров на своей официальной странице в Facebook призвал крымчан праздновать Новый год по Киевскому времени.

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"Мне неинтересно, отмечаете вы Новый год или нет. Но я призываю каждого из вас, кто живет во временно оккупированном Крыму, выйти 31 декабря 2018 в 24.00 по киевскому (!!!) время на свою улицу или двор (балкон, веранду) и отметить петардами, хлопушками, бенгальскими огнями наступления 2019 года", - написал Чубаров.

Он также добавил, что в 12 ночи по Московскому времени на улицы Крыма "выползет только пьяная оккупационная быдлота".

Он считает, что по Моковскому времени отмечать будут только пьяные оккупанты facebook.com/dogrujol

Ранее сообщалось, что впервые за четыре года делегаты Курултая собрались, чтобы решить, как высший законодательный орган крымских татар будет работать в условиях аннексии.