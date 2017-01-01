В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину

Личность жертвы пока не установлена, на вид пострадавшему 45-50 лет. Ведется следствие.

В Дергачевском районе Харьковской области в ночь на понедельник, 31 декабря, скорый поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Скорый поезд Москва-Кривой Рог около 02:50 вблизи станции Казачья Лопань смертельно травмировал мужчину.

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Отмечается, что личность погибшего не установлена, на вид ему 45-50 лет.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Движение поездов не останавливалось", - говорится в сообщении.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что появилось видео момента столкновения поезда с маршруткой в РФ. Водитель маршрутки не заметил приближающийся поезд, переезжая через железнодорожный переезд.