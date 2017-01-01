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Первый кандидат в президенты подал документы

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В Украине официально стартовала президентская избирательная кампания. Первым документы на регистрацию подал самовыдвиженец.
В ЦИК принес документы первый потенциальный кандидат в президенты
В ЦИК принес документы первый потенциальный кандидат в президенты
Корреспондент.net

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В понедельник, 31 декабря, в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в президенты подал первый участник, сообщает УНН.

Отмечается, что первым кандидатом стал самовыдвиженец Игорь Шевченко. Он, по данным СМИ, занес документы в ЦИК в 9 утра.

Ранее сообщалось, что в Украине началась избирательная кампания. С 31 декабря по 3 февраля желающие принять участие в выборах президента должны подать документы в ЦИК на регистрацию в качестве кандидатов.

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Теги: Выборы Президента Украины 2019 новости, Выборы, ЦИК, кандидат в президенты, кандидат
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