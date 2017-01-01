Первый кандидат в президенты подал документы
В Украине официально стартовала президентская избирательная кампания. Первым документы на регистрацию подал самовыдвиженец.
Читай также: Украина рассчитывает на помощь НАТО в избирательный период
В понедельник, 31 декабря, в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в президенты подал первый участник, сообщает УНН.
Отмечается, что первым кандидатом стал самовыдвиженец Игорь Шевченко. Он, по данным СМИ, занес документы в ЦИК в 9 утра.
Ранее сообщалось, что в Украине началась избирательная кампания. С 31 декабря по 3 февраля желающие принять участие в выборах президента должны подать документы в ЦИК на регистрацию в качестве кандидатов.