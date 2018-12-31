У Киева тоже есть обязанности в конфликте на Донбассе – Курц
Канцлер Австрии напомнил, что Украина тоже имеет обязанности в военном конфликте.
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что украинское правительство имеет обязанности по решению военного конфликта на Донбассе, передает DW.
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"Киев тоже должен иметь настоящий интерес в прогрессе", - заявил Курц в интервью немецкому изданию Rheinische Post.
"Прекращение огня на Востоке Украины" должно быть первым шагом к разрешению конфликта, по мнению Курца.
Ранее сообщалось, что Себастьян Курц считает возможным постепенно отменять санкции против РФ – для этого необходимо, чтобы в урегулировании конфликта на Донбассе был прогресс.