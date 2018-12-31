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Бойцы ООС поздравили украинцев с Новым годом

Комментариев: 2
В видеоролике военные, среди которых также была одна девушка, прочитали стихотворение "из окопов".
Военные ООС поздравили украинцев с Новым годом
Военные ООС поздравили украинцев с Новым годом
скриншот

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Военнослужащие, участвующие в операции Объединенных сил на Донбассе, в понедельник, 31 декабря, поздравили украинцев с наступающим Новым годом. Соответствующее видео было опубликовано на странице Штаба ООС в Facebook.

В ролике бойцы разных подразделений на фоне мелодии Леонтовича Щедрик прочитали стихотворение.

Ранее сообщалось, что на Донбассе убили боевика по прозвищу “Кузя“. Сепаратист был заместителем командира взвода, в соцсетях сторонники ОРДЛО считают его смерть нарушением перемирия.

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Теги: Новый год, видео, военные, Операция объединенных сил
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Комментариев (3)
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bertal    31.12.2018, 14:00
Оценка:  -2
bertal
Я их тоже поздравляю с праздниками, но главное чтоб они вернулись здоровыми в свои семьи, пусть ангелы хранят вас,
Простакк    31.12.2018, 13:59
Оценка:  -1
Простакк
Наёмники,поздравьте лучше своего кормильца Педю.Он уже вусмерть синий,готовится продолжать синячить в резиденции Януковича.После выборов повторит его путь,но только домой за океан.
bertal    31.12.2018, 14:02
Оценка:  0
bertal
пшел на х...
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