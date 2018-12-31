Бойцы ООС поздравили украинцев с Новым годом

В видеоролике военные, среди которых также была одна девушка, прочитали стихотворение "из окопов".

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Военнослужащие, участвующие в операции Объединенных сил на Донбассе, в понедельник, 31 декабря, поздравили украинцев с наступающим Новым годом. Соответствующее видео было опубликовано на странице Штаба ООС в Facebook.

В ролике бойцы разных подразделений на фоне мелодии Леонтовича Щедрик прочитали стихотворение.

Ранее сообщалось, что на Донбассе убили боевика по прозвищу “Кузя“. Сепаратист был заместителем командира взвода, в соцсетях сторонники ОРДЛО считают его смерть нарушением перемирия.