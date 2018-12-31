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Минобороны: РФ нарастила силы у границы с Украиной

Комментариев: 8
На границе с Украиной и в Крыму, по данным Министерства обороны, развернуты 28 батальонно-тактических групп.
На границе с Украиной находятся 53 тысяч военнослужащих
На границе с Украиной находятся 53 тысяч военнослужащих
Getty images

Российская Федерация продолжает наращивать свое присутствие вблизи границ Украины. На конец декабря там находится около 53 тысяч военнослужащих. Об этом в понедельник, 31 декабря, сообщает Укринформ со ссылкой на Минобороны Украины. 

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"Российская Федерация продолжает наращивать свои военные группировки вблизи государственной границы Украины. В частности, по состоянию на конец декабря 2018 года у границ Украины и на временно оккупированной территории АР Крым развернуты 28 батальонно-тактических групп. Общее количество указанных войск составляет около 53 тысяч военнослужащих", - отмечают в министерстве.

Ранее сообщалось, что бойцы ООС поздравили украинцев с Новым годом. В видеоролике военные, среди которых также была одна девушка, прочитали стихотворение "из окопов".

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Теги: Россия, Украина-Россия, Минобороны, граница
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Комментариев (8)
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МаксимУм    31.12.2018, 14:33
Оценка:  -2
МаксимУм
А мы и им Кольчуги продадим!
Ruspidor    31.12.2018, 14:36
Оценка:  0
Ruspidor
Какие Кольчуги, вaтaн, у вас на рассии только тряпки сцаные да сцикуны...
Letohradek    31.12.2018, 14:44
Оценка:  -1
Letohradek
МаксимНеум, проверься и психотерапевта! Объем ваты в твоей голове стремительно увеличивается.
Ruspidor    31.12.2018, 14:09
Оценка:  -1
Ruspidor
Да разве это силы? Немощь сплошная, в первом же боестолкновении бросают автомат и сдаются в плен - все по-русски!
RomaCrimea    31.12.2018, 14:19
Оценка:  -3
RomaCrimea
Вспомни как укропейцы из Крыма бежали, теряя тапки.
Ruspidor    31.12.2018, 14:35
Оценка:  0
Ruspidor
Я помню как русня бежала с центрального вокзала Грозного в Новогоднюю ночь 95го, и как Савин выходил на нашего командира по открытому каналу умоляя не стрелять, рассказывая как они не хотели, а их заставили....
МаксимУм    31.12.2018, 14:36
Оценка:  -2
МаксимУм
Ты школу закончило? Тогда хватит косить от армии - бегом на "срочку"! Напоминаю в военкомате приёмные дни вторник, четверг с 9.00 до 13.00
Ruspidor    31.12.2018, 14:39
Оценка:  0
Ruspidor
Я уже отслужил, мyдилo лишнехромосомное...
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