Минобороны: РФ нарастила силы у границы с Украиной

На границе с Украиной и в Крыму, по данным Министерства обороны, развернуты 28 батальонно-тактических групп.

На границе с Украиной находятся 53 тысяч военнослужащих Getty images

Российская Федерация продолжает наращивать свое присутствие вблизи границ Украины. На конец декабря там находится около 53 тысяч военнослужащих. Об этом в понедельник, 31 декабря, сообщает Укринформ со ссылкой на Минобороны Украины.

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"Российская Федерация продолжает наращивать свои военные группировки вблизи государственной границы Украины. В частности, по состоянию на конец декабря 2018 года у границ Украины и на временно оккупированной территории АР Крым развернуты 28 батальонно-тактических групп. Общее количество указанных войск составляет около 53 тысяч военнослужащих", - отмечают в министерстве.

Ранее сообщалось, что бойцы ООС поздравили украинцев с Новым годом. В видеоролике военные, среди которых также была одна девушка, прочитали стихотворение "из окопов".