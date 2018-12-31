Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В РПЦ пригрозили Вафоломею страшным судом

Комментариев: 11
Патриарх Кирилл написал Вселенскому патриарху, что "страдания православных украинцев" будут свидетельствовать против него на Старшном суде.
Патриарх Кирилл написал патриарху Варфоломею письмо
Патриарх Кирилл написал патриарху Варфоломею письмо
Getty Images

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) написал письмо патриарху Варфоломею, в котором высказал угрозы страшным судом из-за томоса для Украины. Послание было опубликовано в понедельник, 31 декабря, на сайте РПЦ.

"Воссоединение раскольников с церковью стало бы большой радостью для православных Украины... Но нынешний политизированный процесс далек от норм и духа святых канонов. Его сопровождает ужасное нагромождение лжи, а теперь уже и насилие в отношении настоящей Украинской православной церкви", - говорится в письме.

Глава РПЦ призывает Вселенского патриарха "отступиться от общения с раскольниками" и отказаться от участия в "политической авантюре их легализации".

Если же патриарх Варфоломей откажется выполнять его просьбу, по словам патриарха Кирилла, его ждет страшный суд.

"Вы навсегда потеряете возможность служить единению святых Божиих Церквей, перестанете быть Первым в православном мире, насчитывающей сотни миллионов верующих, а причиненные Вами страдания православным украинцам пойдут за Вами на Страшный суд беспристрастного Господа нашего и будут свидетельствовать перед Ним против Вас", - пригрозил глава РПЦ.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата отменил постановление 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, которое предоставило право назначить митрополита Киевского. Также было принято решение отменить анафему предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной церкви Макария. 

А 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор на котором была создана поместная православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Он получил новый титул – митрополит Киевский и всея Украины.

Теперь 6 января избранный предстоятель должен получить томос об автокефалиидля Объединенной православной церкви в Украине из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

В свою очередь, Священный синод РПЦ призвал другие поместные церкви не признавать созданную на объединительном соборе в Киеве Православную церковь Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина, РПЦ, патриарх Кирилл, вселенский патриарх, томос, ПЦУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (11)
Отсортировать по дате Вниз
Хитрый-Лис    31.12.2018, 16:29
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
НЕВЕРНЫЙ всё тявкат!!!!!!!!!!!!
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
"Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!"
Kostos    31.12.2018, 16:13
Оценка:  +3
Kostos
ЯплакалЪ
nibumbum    31.12.2018, 16:03
Оценка:  +6
nibumbum
В кгб всё по старому ...
Майдановець    31.12.2018, 15:38
Оценка:  +8
Майдановець
У росссийских предводителей, что политических, что церковных - мифическое представлние о своем могущстве.
krolikoff_net    31.12.2018, 15:32
Оценка:  +10
krolikoff_net
Страшный басманный суд на россии - суд , где не властны законы, а приговоры выносят какие попало, но строго по звонку сверху.
shurag    31.12.2018, 15:26
Оценка:  +12
shurag
убогий предводитель сектантов очень обиделся, что возобновилось торжество справедливости, о какой справедливости он мечтает на Божьем Суде?? Бог учит справедливости не только простых людей, но и всех остальных, и президентов и священнослужителей в том числе..
зір    31.12.2018, 15:16
Оценка:  +14
зір
Лесом , лесом, мокшане!
sharry-sharry    31.12.2018, 15:15
Оценка:  +12
sharry-sharry
Убогое и это священно служитель,как его кремлевский божок,только умеет,что угрожать,а сам он божьего не боится,наворовав непосильным трудом у людей такое состояние?
Letohradek    31.12.2018, 15:14
Оценка:  +13
Letohradek
Неужели этот гэбэшный поп действительно верит в существование чертей? ))))))))))))))))
доброчинець    31.12.2018, 15:32
Оценка:  +9
доброчинець
Он ними по ночам встречается.
сергей11    31.12.2018, 16:04
Оценка:  +3
сергей11
Он у них главный..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь