В РПЦ пригрозили Вафоломею страшным судом

Патриарх Кирилл написал Вселенскому патриарху, что "страдания православных украинцев" будут свидетельствовать против него на Старшном суде.

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) написал письмо патриарху Варфоломею, в котором высказал угрозы страшным судом из-за томоса для Украины. Послание было опубликовано в понедельник, 31 декабря, на сайте РПЦ.

"Воссоединение раскольников с церковью стало бы большой радостью для православных Украины... Но нынешний политизированный процесс далек от норм и духа святых канонов. Его сопровождает ужасное нагромождение лжи, а теперь уже и насилие в отношении настоящей Украинской православной церкви", - говорится в письме.

Глава РПЦ призывает Вселенского патриарха "отступиться от общения с раскольниками" и отказаться от участия в "политической авантюре их легализации".

Если же патриарх Варфоломей откажется выполнять его просьбу, по словам патриарха Кирилла, его ждет страшный суд.

"Вы навсегда потеряете возможность служить единению святых Божиих Церквей, перестанете быть Первым в православном мире, насчитывающей сотни миллионов верующих, а причиненные Вами страдания православным украинцам пойдут за Вами на Страшный суд беспристрастного Господа нашего и будут свидетельствовать перед Ним против Вас", - пригрозил глава РПЦ.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата отменил постановление 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, которое предоставило право назначить митрополита Киевского. Также было принято решение отменить анафему предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной церкви Макария.

А 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор на котором была создана поместная православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Он получил новый титул – митрополит Киевский и всея Украины.

Теперь 6 января избранный предстоятель должен получить томос об автокефалиидля Объединенной православной церкви в Украине из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

В свою очередь, Священный синод РПЦ призвал другие поместные церкви не признавать созданную на объединительном соборе в Киеве Православную церковь Украины.

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