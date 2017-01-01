Снег в новогоднюю ночь: Прогноз на 31 декабря

Ожидается небольшой снег и морозы в северных, западных и иногда в южных областях Украины и в оккупированном Крыму.

Стало известно, какую погоду ожидают в Новый год 2019 depositphotos.com

Синоптик Наталья Диденко рассказала на своей официальной странице в Facebook, что на территории Украины ожидается небольшой стен и морозы.

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"Новогодняя ночь. 1 января ночью небольшой снег вероятный на Севере, Западе, местами в Николаевской и Херсонской областях, в Крыму (мокрый снег и дождь) и на Луганщине", - отметила синоптик.

Существенных осадков на остальной территории Украины не предвещается, но ожидаются морозы.

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"Температура воздуха -2-7 градусов мороза, на Сумщине, Черниговщине, Луганщине, Харьковщине -8-14 градусов мороза, на Западе + 2-2 градуса, в Крыму 0 + 3 градуса", - сообщила она.

В столице также ожидается небольшой снег, но уже 1 января 2019 года, а температура опустится до -4-6 градусов мороза.

В Украине ожидают небольшой снег и морозы facebook.com/tala.didenko

Ранее сообщалось, что из-за непогоды "Киев" и "Львов" отменяют рейсы, "Борисполь" - задерживает. Некоторые рейсы задержали почти на четыре часа, а четыре - вообще отменили.