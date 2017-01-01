В Харьковской области мужчина умер после пересечения границы

Мужчина пересек границу через пункт пропуска Стрелечья и видимо случайно пошел не в том направлении, заявили пограничники.

В селе Гоптовка Дергачевского района Харьковской области 29 декабря был найден без сознания мужчина, который вскоре скончался. Об этом накануне сообщил Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф.

Отмечается, что 67-летнего мужчину нашли в семи километрах от пропускного пункта Журавлевка.

"По словам пограничников, 28 декабря в 13:30 он пересек границу через пункт пропуска Стрелечье и видимо случайно пошел не в том направлении. К сожалению, бригадой была констатирована биологическая смерть до прибытия", – говорится в сообщении.

Накануне в Луганской области вблизи Станицы Луганской скончался мужчина в очереди на блокпосте сепаратистов. Наблюдатели ОБСЕ видели в карете "скорой" тело умершего.

Также в Деснянском районе Киева на улице Электротехнической обнаружили труп мужчины. Он замерз в овощной палатке.

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