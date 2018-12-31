Порошенко подвел итоги 2018 года

Президент отметил главные достижения уходящего года.

Порошенко отметил улучшения в жизни Украины в 2018 году Getty images

Президент Украины Петр Порошенко отметил главные достижения 2018 года, опубликовав их на своей официальной странице в Facebook. Ими стали экономический рост, улучшение бизнес-климата и сотрудничество с ЕС.

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"Подходит к концу 2018. Этот год был годом больших испытаний, но одновременно и годом достижений и побед. Благодарю каждого украинца за то, что совместными усилиями мы меняем наше государство, утверждаем нашу независимость, защищаем наш европейский выбор, достойно отвечаем на экономические и политические вызовы. Уверен, вместе мы победим ", - написал президент.

Так, за 2018 год 11 кварталов подряд было отмечено рост экономики, рост ВВП в третьем квартале до 2,8%. При этом за январь-ноябрь зарегистрировали 546 тыс юридических лиц, а также было создано 408 новых рабочих мест.

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Капитальные инвестиции за 9 месяцев выросли до 19,9%, а экспорт товаров в ЕС на 16%. Местные бюджеты пополнились на 20%, а еще 23 страны открыли двери для безвизовых поездок.

В 2018 году Украина улучшила свое место на 5 позиций в рейтинге Doing Business, а также отремонтировала 3,8 тысяч километров дорог.

Ранее сообщалось, что по мнению эксперта, усилиями президента в 2018 нам удалось достичь и ряда громких дипломатических побед.