ЦИК Украины закрыла избирательные участки в России

Центризбирком рассмотрел представление МИД Украины о внесении изменений в перечень постоянных заграничных избирательных участков.

Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала пять избирательных участков для голосования в Российской Федерации. Об этом сообщается в постановлении №274, которое было обнародовано на сайте ЦИК в понедельник, 31 декабря.

Отмечается, что ЦИК рассмотрела представление Министерства иностранных дел Украины от 19 декабря о внесении изменений в перечень заграничных избирательных участков, образованных на постоянной основе.

"Ликвидировать избирательный участок №900075, в связи с чем позицию относительно этого избирательного участка исключить; ликвидировать избирательный участок №900077, №900078, №900117, №900118", – говорится в документе.

В постановлении также говорится, что ЦИК перенесла пять избирательных участков на территории России в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии. За каждым из них теперь закреплены отдельные российские регионы.

Ранее стало известно, что Центральная избирательная комиссия Украины объявила о прекращении сотрудничества с ЦИК России из-за вступления в силу закона прекращении действия договора о дружбе между странами.

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