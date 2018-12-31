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Для ВСУ построили новый учебный комплекс

Комментариев: 1
На базе комплекса может одновременно заниматься до трех рот бойцов днем и одна рота во время проведения занятий ночью.
Расходы на строительство составили почти 40 млн гривен
Расходы на строительство составили почти 40 млн гривен
Юрий Бирюков / Facebook

На Яворовской военном полигоне в Львовской области завершено строительство учебного комплекса под названием Бой в населенном пункте. Об этом сообщил Украинский милитарный портал в понедельник, 31 декабря.

Отмечается, что тендер на строительство учебного комплекса был объявлен в мае 2018 года. Расходы составили почти 40 млн гривен.

На базе этого учебного комплекса может одновременно заниматься до трех рот бойцов днем и одна рота во время проведения занятий ночью.

"Среди занятий планируемых проводиться на этом учебном месте: оборона и наступление в условиях населенного пункта, патрулирование в условиях населенного пункта, выполнение поисковых операций в населенном пункте, действия на технике в условиях населенного пункта, проведение других практических занятий по разным темам", – говорится в собщении.

Cмотрите фотогалерею: Для ВСУ построили новый учебный комплекс

Ранее на Донбассе провели проверку боеготовности сил противовоздушной обороны. Свои действия отрабатывали расчеты зенитно-ракетных комплексов Бук-М1.

Также в Украине прошли ротные тактические учения морских пехотинцев и военнослужащих оперативного резерва первой очереди.

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Теги: Львовская область, фото, учения, ВСУ, Военные учения, Яворовский военный полигон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВасяизИваново    31.12.2018, 19:05
Оценка:  -1
ВасяизИваново
Постойтека, а за чей счет этот банкет, уж не за счет ли тех Украинских пенсионеров у которых и так пенсия 60$.
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