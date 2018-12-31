Для ВСУ построили новый учебный комплекс
На Яворовской военном полигоне в Львовской области завершено строительство учебного комплекса под названием Бой в населенном пункте. Об этом сообщил Украинский милитарный портал в понедельник, 31 декабря.
Отмечается, что тендер на строительство учебного комплекса был объявлен в мае 2018 года. Расходы составили почти 40 млн гривен.
На базе этого учебного комплекса может одновременно заниматься до трех рот бойцов днем и одна рота во время проведения занятий ночью.
"Среди занятий планируемых проводиться на этом учебном месте: оборона и наступление в условиях населенного пункта, патрулирование в условиях населенного пункта, выполнение поисковых операций в населенном пункте, действия на технике в условиях населенного пункта, проведение других практических занятий по разным темам", – говорится в собщении.
Cмотрите фотогалерею: Для ВСУ построили новый учебный комплекс
Ранее на Донбассе провели проверку боеготовности сил противовоздушной обороны. Свои действия отрабатывали расчеты зенитно-ракетных комплексов Бук-М1.
Также в Украине прошли ротные тактические учения морских пехотинцев и военнослужащих оперативного резерва первой очереди.
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