Для ВСУ построили новый учебный комплекс

На базе комплекса может одновременно заниматься до трех рот бойцов днем и одна рота во время проведения занятий ночью.

Расходы на строительство составили почти 40 млн гривен Юрий Бирюков / Facebook

На Яворовской военном полигоне в Львовской области завершено строительство учебного комплекса под названием Бой в населенном пункте. Об этом сообщил Украинский милитарный портал в понедельник, 31 декабря.

Отмечается, что тендер на строительство учебного комплекса был объявлен в мае 2018 года. Расходы составили почти 40 млн гривен.

На базе этого учебного комплекса может одновременно заниматься до трех рот бойцов днем и одна рота во время проведения занятий ночью.

"Среди занятий планируемых проводиться на этом учебном месте: оборона и наступление в условиях населенного пункта, патрулирование в условиях населенного пункта, выполнение поисковых операций в населенном пункте, действия на технике в условиях населенного пункта, проведение других практических занятий по разным темам", – говорится в собщении.

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Ранее на Донбассе провели проверку боеготовности сил противовоздушной обороны. Свои действия отрабатывали расчеты зенитно-ракетных комплексов Бук-М1.

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