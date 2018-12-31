В Виннице произошло групповое убийство
В Виннице в одной из квартир произошло групповое убийство. Обнаружены тела двух женщин и мальчика. Трехлетняя девочка госпитализирована в реанимацию с травмами головы. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 31 декабря.
"Скорую помощь вызвал винничанин, который сообщил, что обнаружил в своей квартире мертвыми 63-летнюю мать, 30-летнюю жену и 7-летнего сына. Врачи скорой подтвердили смерть трех человек. Также в квартире находилась 3-летняя девочка с тяжелыми травмами головы, которую госпитализировали", – говорится в сообщении.
На момент приезда полицейских в квартире находился мужчина, который вызвал скорую. Он доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.
По данному факту открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве нескольких человек (ч.2 ст.115 УК Украины). За такое преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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В свою очередь местный 33 канал сообщает, что госпитализированная девочка умерла в реанимации областной больницы. Убийство произошло в одном из домов в микрорайоне Академический в то время, когда глава семьи отправился по магазинам за подарками.
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