Кинопремьеры недели: "Мэри Поппинс" и "Ван Гог"

Главные премьеры кино в Киеве и Украине за неделю 31 декабря-6 января. На какой фильм сходить на этой неделе?

С 3 января 2019 года в кинотеатрах можно посмотреть пять новых премьер: семейный мюзикл от гениального Роба Маршалла “Мэри Поппинс возвращается” с Эмили Блант и Мэрил Стрип в главных ролях, украинский комедийный детектив “11 детей из Моршина”, канадский анимационный фильм “Снежные гонки”, биографическую драму “Ван Гог. На пороге вечности”, итальянскую биографическую драму “Сильвио и другие”.

Мэри Поппинс возвращается

Мэри Поппинс возвращается / фото: youtube.com

Жанр: семейный мюзикл

Режиссер: Роб Маршалл

Актеры: Эмили Блант, Мэрил Стрип, Колин Ферт

Фильм Роба Маршалла является сиквелом знаменитого фильма 1964 года, который получил 5 “Оскаров”. Действие разворачиваются в Лондоне во времена Депрессии, через 25 лет после событий первого фильма.

Джейн и Майкл Бэнкс уже давно выросли, она стала суфражисткой, он - банкиром. У Майкла подрастают трое детей, которых он воспитывает самостоятельно после смерти жены. Ему помогает экономка. Однажды семью Майкла снова посещает Мэри Поппинс. Волшебница вернет радость семье. А поможет ей в этом фонарщик Джек и двоюродная сестра Топси Терви.

11 детей из Моршина

11 детей из Моршина / фото: youtube.com

Жанр: комедийный детектив

Режиссер: Аркадий Непыталюк

Актеры: Ада Роговцева, Владимир Горянский, Гарик Корогодский, Елена Лавренюк, Ольга Фреймут, Анатолий Анатолич, Сергей Бабкин

В этом мире нет ничего невозможного для детей! Группа детей из украинского курортного городка Моршин решила поиграть во взрослые игры и организовать аферу века. По легенде городок стоит на месте падения огромного метеорита, который состоит из особо ценного металла - осмия.

Завладеть ценностью хочет Снежана - влиятельная жительница Моршина. Она организовывает целую поисковую компанию. Но помешают ей 11 детей, у которых на осмий свои планы. На что способны моршинские дети можно только догадываться.

Снежные гонки

Снежные гонки / фото: youtube.com

Жанр: семейная анимация

Режиссер: Бенуа Годбут, Жан-Франсуа Пуле, Франсуа Бриссон

Актеры: Ноэль Фишер, Люсинда Дэвис, Доун Форд

Главный герой мультфильма мальчик Фрэнки. Вместе с командой друзей им удается создать волшебные санки. Естественно, ребята сразу же их испытывают в гонках против своих соперников - Зака и Чарли.

Но совершенно неожиданно санки ломаются прямо перед самым финишем. Расстроенный Фрэнки уверен, что поломка случилась по вине соперников и требует реванша. У них совсем мало времени, чтобы доказать, что в гонках на санках именно им нет равных.

Ван Гог. На пороге вечности

Ван Гог. На пороге вечности / фото: youtube.com

Жанр: биографическая драма

Режиссер: Джулиан Шнабель

Актеры: Уиллем Дефо, Руперт Френд, Оскар Айзек, Мэдс Мккельсен

Биографическая драма о жизни великого художника, который был буквально одержим живописью. Он живет на Монмартре и дружит с другим великим художником Полем Гогеном. Ван Гог любит выпить абсента и завести отношения с очередной красивой женщиной.

Это было интересное время, картины художника почти не продавались и он не раз оказывался на пороге вечности. Исполнитель главной роли Уиллем Дефо получил премию Венецианского фестиваля и был номинирован на “Золотой глобус”-2018.

Лоро/Сильвио и другие

Лоро/Сильвио и другие / фото: youtube.com

Жанр: биографическая драма

Режиссер: Паоло Соррентино

Актеры: Тони Сервилло, Елена София Риччи, Риккардо Скамарчио, Кассия Смутняк

Биографическая драма о неординарном политике - Сильвио Берлускони. У него было все: уйма денег, почти безграничная власть и толпы поклонников. Многие были в восторге от манеры общения Берлускони, умения достигнуть своей цели. Берлускони безупречно владел ораторским искусством, с помощью которого мог убедить кого угодно и в чем угодно, даже если был не прав.

Политическая карьера Берлускони складывалась очень удачно: сначала Министр экономического развития, потом Премьер-министр страны. С мнением Берлускони считались политики во всем мире, а его деньги решали большинство проблем. У Сильвио только один недостаток - он слишком любит молодых девушек. Скандал за скандалом, и карьера Берлускони разрушена. Сегодня его обвиняют в уклонении от налогов и коррупции.