Пожар возник в квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома. Огонь повредил домашние вещи на площади 18 квадратных метров.

В Днепре произошел пожар в жилом доме на улице Владимира Антоновича. Спасатели спасли двух человек, сообщает ГСЧС в понедельник, 31 декабря.

"Информация о возгорании была получена в 14:34, после чего по указанному адресу были направлены дежурные отления 1 и 2 государственных пожарно-спасательных частей 8 государственного пожарно-спасательного отряда ГГСЧС", – говорится в сообщении.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в квартире, расположенной на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома. Огнем были повреждены домашние вещи на площади 18 квадратных метров.

Во время ликвидации пожара пожарные спасли двух человек. Их вывели в средствах защиты органов дыхания. Еще 10 жильцов эвакуировали в безопасную зону.

Огонь тушили 16 человек и четыре единицы техники. Пожар был локализован в 15:01 и полностью ликвидирован в 15:43.

Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.

Ранее в Днепре произошел пожар на предприятии по производству масла на улице Фосфорной. Огонь уничтожил вторсырье для производства и оборудование, повредил также перегородки и перекрытия. Общая площадь пожара составила более 200 квадратных метров. Никто не пострадал.

А в Подольске Одесской области сгорел частный дом. Пожарные обнаружили внутри тело погибшего хозяина.

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