В Виннице задержан подозреваемый в убийстве четырех человек

Полицейские собрали доказательства и на их основании заподозрили в убийстве родственника погибших.

Правоохранители задержали родственника погибших в Виннице двух женщин и двух детей по подозрению в их убийстве. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 31 декабря.

Отмечается, что после проведения первоочередных следственных действий, на основании собранных доказательств, 30-летнего мужчину задержали по подозрению в совершении этого преступления в порядке ст.208 УПК Украины.

Напомним, сегодня днем в полицию поступило сообщение, что в квартире в Виннице обнаружены мертвыми две женщины и мальчик. 3-летнюю девочку с телесными повреждениями в области головы госпитализировали в реанимацию, но она скончалась. Все жертвы получили тяжелые травмы головы.

Скорую помощь вызвал винничанин, который сообщил, что обнаружил в своей квартире мертвыми свою 63-летнюю мать, 30-летнюю жену и 7-летнего сына. Его задержали до выяснения обстоятельств.

По данному факту открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве нескольких человек (ч.2 ст.115 УК Украины). За такое преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Накануне в Ивано-Франковске на улице Хотинской застрелили мужчину. Он умер от огнетсрельного ранения в шею. По области объявили план Сирена для розыска и задержания злоумышленников.

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