В ночь на Новый год будут дежурить 10 тысяч копов

В 680 населенных пунктах запланировано почти 950 массовых мероприятий. Ожидается, что их посетят около 1,4 млн украинцев.

В новогоднюю ночь во время проведения массовых мероприятий по всей территории Украины будут дежурить 10 тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии. Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало на своей странице в Facebook в понедельник, 31 декабря.

По его словам, в ночь на Новый год в 680 населенных пунктах запланировано почти 950 массовых мероприятий. Ожидается, что их посетят около 1,4 миллиона украинцев.

"Наибольшее внимание правоохранители будут уделять местам массового празднования граждан, где будут работать усиленные наряды полиции вместе с кинологами и взрывотехниками. За охраной общественного порядка будут следить около 10 тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии", – написал Тракало.

Он добавил, что полиция будет дежурить на дорогах и призвал водителей не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что полиция усилит патрулирование в период новогодних праздников в Украине. Силовики разработали комплекс мероприятий по обеспечению безопасности и порядка.

Также стало известно, что во всех регионах Украины сотрудники ГСЧС переходят на усиленный режим работы. До 9 утра среду, 2 января, на дежурстве будут находиться семь тысяч человек и более двух тысяч единиц техники.

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