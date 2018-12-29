Новый год в поездах встретят 20 тысяч украинцев

Путешествующих в новогоднюю ночь будут обслуживать почти четыре тысячи железнодорожников.

Почти 20 тысяч пассажиров встретят Новый год в украинских поездах. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в понедельник, 31 декабря.

"Почувствовать праздничную атмосферу Нового года смогут пассажиры, которые едут в поездах в новогоднюю ночь. Мы подготовили для них сладкие подарки и праздничные открытки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот праздничный день будут курсировать 130 поездов. Кроме круглогодичных, на зимние праздники Укрзализныця назначила около 40 дополнительных поездов на 311 рейсов.

"В пиковые перевозки, в период праздников и отпусков, традиционно возрастает нагрузка на наиболее востребованный у пассажиров железнодорожный транспорт. Железнодорожники прилагают все усилия, чтобы перевезти максимальное количество желающих согласно техническим возможностям. Путешествующих в новогоднюю ночь будут обслуживать почти 4 тысячи железнодорожников", - заверили в ведомстве.

В то же время, в новогоднюю ночь во время проведения массовых мероприятий по всей территории Украины будут дежурить 10 тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

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