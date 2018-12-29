РФ продлила запрет на транзит грузов из Украины

Введенный в 2016 году запрет на транзит грузов из Украины в Казахстан и Кыргызстан продлевается на полгода.

Запрет на транзит грузов по территории РФ будет действовать до 1 июля 2019 года

Президент России Владимир Путин в понедельник, 31 декабря, продлил до 1 июля 2019 года действие спецмер по транзиту товаров из Украины в Казахстан и Кыргызстан которые перевозятся по территории РФ. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации РФ.

Спецмеры предусматривают, что товары из Украины можно ввозить на территорию России только через определенный пункт пропуска, который находится на границе между Беларусью и РФ. Грузы должны быть идентифицированы с помощью пломб, в том числе на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).

Напомним, РФ ввела ограничения на транзит через свою территорию 1 января 2016 года. Через некоторое время Минэкономики Украины заявило, что своими мерами Россия де-факто полностью остановила транзит любых товаров из Украины через свою территорию, несмотря на то, что в указе президента РФ шла речь только об ограничении на транзит товаров в Казахстан.

Как сообщалось, 29 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о введении запрета на ряд украинских товаров. Под запрет попал широкий спектр украинской сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

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